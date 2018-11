Previa UD Almería - Real Sporting: El Almería quiere hacer del Mediterráneo un fortín a costa del Sporting

Almería y Sporting se enfrentan este domingo en el tercer encuentro de la jornada dominical. Ambos llegan después de ganar en sus respectivos cruces de la Copa del Rey. Sus metas a final de curso son dispares. La meta del Almería pasa por la permanencia mientras que el Sporting tratará de meterse en los playoffs y repetir el buen año pasado.

La UD Almería enfoca este choque con la mejor de las energías tras el partido de copa del pasado jueves. Los indálicos perdían por un gol a tres pero la irrupción de Sekou Gassama incendió el partido y su equipo pudo acabar empatando el partido. Los aficionados están más ilusionados que nunca con el proyecto de Fran Fernández. En la competición doméstica viene de una amarga derrota en Granada pero quiere olvidarla cuanto antes con una victoria. Un triunfo colocaría al conjunto unionista mucho más cerca de los puestos de promoción y alejaría aún más el fantasma del descenso.

Por su parte, los asturianos llegan también con la moral alta al partido, pues vencieron en la copa por dos goles a cero ante el Eibar. La victoria frente al primera ha alegrado tanto al equipo como a los aficionados, algo alicaído en las últimas semanas. De hecho, no ha sido capaz en sus cuatro últimos choques ligueros. La pasada jornada dejó una pobre imagen en casa frente al Córdoba y lo más rescatable del equipo fue el portero Mariño, mala señal para un equipo que este año aspira al ascenso. El conjunto sportinguista está colocado un puesto por debajo del Almería (10), de manera que una victoria sería toda una declaración de intenciones y simbolizaría el cierre de la crisis.

Sekou anotó dos goles en el choque copero del jueves | Fuente| La Liga

Antecedentes

Podemos tildar a estos equipos como rivales comunes, pues se han enfrentado 21 veces desde la campaña 2002/2003. El balance total es ocho victorias del Almería, tres empates y diez victorias para el Sporting, datos más o menos igualados.

Al igual que ocurría con el Albacete-Almería solo se han enfrentado en cuatro ocasiones (si eludimos el partido amistoso) en los últimos seis años. Las estadísticas son aquí demoledoras para los andaluces: 4 victorias y un empate del lado de los asturianos. El último partido fue un ejemplo de esa superioridad. El Sporting se impuso en el feudo rojiblanco por tres goles a uno en un partido que siempre tuvo dominado. De hecho, Rubén Alcaraz anotó al final de penalti para adornar el luminoso. Al Almería se le atraganta el Sporting y tratará de revertir la estadística, pues estos números están para romperlos.

Los últimos resultados fueron los siguientes:

Almería 1 - 3 Sporting / 1 de Abril de 2018 (Segunda División)

Sporting 2 - 0 Almería/ 28 de Octubre de 2017 (Segunda División)

Sporting 1 - 1 Almería / 11 de Agosto de 2015 (Amistoso)

Almería 0 – 1 Sporting /24 de Marzo de 2013 (Primera División)

Sporting 2 - 1 Almería / 20 de Septiembre de 2012 (Primera División)

Jugadores destacados

El Sporting es décimo con catorce puntos, a tres puntos del descenso y a cinco del playoff. Más allá de los números, el proyecto de Baraja no parece asentarse del todo y algunos jugadores todavía no han cogido el punto. Asimismo, las bajas de Jordi Calavera, Michael Santos, Bergantiños y Sergio Álvarez han mermado las prestaciones de aquel equipo que convenció y enamoró el año pasado. Aún así, el club asturiano presenta baluartes envidiables.

Uno de ellos es Mariño, portero de 28 años con experiencia en Primera. Los siete goles encajados en once partidos por el equipo no es casualidad. El año pasado completó 51 partidos y 51 paradas. Otro nombre que debemos citar obligados es Carlos Carmona, una de las señas de identidad de este Sporting. El jugador de 31 años parece tosco en un primer momento pero es habilidoso con el balón en los pies. Rinde tanto de delantero como en banda, si bien prefiere entregar a rematar balones. Sus once goles y diez asistencias el curso pasado hablan por sí solos.

Bajas

El Almería no podrá contar con S. de los Reyes (lesión en el tobillo), Fran Rodríguez (rotura del ligamento cruzado), Gaspar Panadero (rotura del ligamento cruzado), Nano (lesión de tobillo), Juan Fernández (lesión muscular) y Eteki (ciclo de amarillas)

Por su parte, el Sporting no podrá contar con Blackman (problemas en la rodilla).

Posibles onces

Ambos equipos alterarán de manera significativa sus onces respecto al partido de copa. Algunos jugadores importantes de ambas escuadras tales como René, De la Hoz, Saveljich, Mariño, André Sousa y Alex Pérez no jugaron el torneo del ko.