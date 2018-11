Ernesto Valverde: “Nos vamos con la sensación de que se nos han escapado dos puntos”

El FC Barcelona certificó ayer su clasificación matemática para los cuartos de final de la Champions League, aunque todavía no lo está como primero de grupo, tras empatar 1-1 en su partido contra el Inter de Milán.

En un partido donde el Barça fue superior y mereció ganar, se le escaparon dos puntos en los últimos minutos con el gol de Mauro Icardi. Ernesto Valverde ha valorado el partido de manera positiva, pero con la sensación de que el equipo pudo haberse llevado los tres puntos: “Hemos merecido mucho más y lo que perdura es el juego del equipo, ha sido un partido muy completo por nuestra parte. Hemos puesto todo para ganar y nos vamos un poco con esa sensación de que se nos han escapado dos puntos”.

Con el empate, el Barça suma 10 puntos y se clasifica para octavos, siendo así el primer equipo de la competición en clasificarse. Sobre la clasificación habló el entrenador azulgrana: “Vamos a ser positivos porque nos hemos clasificado para octavos a falta de dos partidos”.

Partido exigente

Visitar el Giuseppe Meazza siempre es un reto para el FC Barcelona, es un estadio difícil en el que no basta con hacer un gran partido para poder llevarte la victoria. El Inter peleó hasta el final y consiguió empatar el partido, demostrando que los italianos nunca se rinden. El técnico culé elogió el juego de su equipo ante un rival muy exigente como es el Inter de Milán: “Sabíamos de la exigencia del partido, de la dificultad de salir de su presión y lo hemos hecho muy bien. En la primera parte merecíamos un marcador favorable”.

Cuanto el partido parecía controlado, Icardi ponía las tablas en el marcador: “Parecía que lo teníamos con el gol de Malcom, pero al Inter nunca hay que darle por vencido porque se mueve muy bien en los últimos minutos”, expresaba Valverde.

Malcom decisivo

Malcom Oliveira por fin tuvo su momento en el club azulgrana y devolvió la confianza que le dio Ernesto Valverde para reivindicarse y marcar un gol que da el pase a los octavos de final al Barça. Un jugador que no estaba contando para Valverde y que piensa que este gol le valdrá de mucho al extremo brasileño: “Espero que esto le dé confianza, él trabaja e intenta mejorar cada día. Es joven aún y tiene mucho margen de mejora”

Sobre su participación en el juego y lo que puede aportar al equipo Malcom, habló el técnico extremeño: “Es un jugador que se relaciona muy bien con el gol. No ha tenido muchos minutos hasta ahora, pero hoy nos ha dado ese gol que ha supuesto un punto y el pase”.

Luis Suárez a por todas

El delantero uruguayo lo dio todo para poder marcar y romper su gafe en Europa, donde no marca gol fuera de casa desde hace varias temporadas. Valverde resta importancia a ese dato y se muestra satisfecho con el trabajo y la lucha que el charrúa aporta al equipo: “Ha hecho un partidazo desde el primer minuto, peleándose con todos y teniendo ocasiones. El acierto no te va a llegar de la nada, hay que buscarlo y Luis es experto en perseguirlo”.

Messi desconvocado

En la previa se comentaba que Leo Messi sería duda hasta el último momento. El entrenador esperaría hasta el último entreno para ver sensaciones y decidir si el argentino podría tener minutos en el Giuseppe Meazza. Finalmente Messi se quedó en la grada y así contaba Valverde los motivos de la no convocatoria del 10: “Queríamos que viajara todo el equipo para entrenar juntos, pero al final no es lo mismo un entreno controlado que un partido del calibre que teníamos hoy. La decisión ha sido sencilla, hemos preferido no correr riesgos. Hemos hablado con él y ha estado claro”.