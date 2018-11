Jorge Vilda: "Esperemos que la gente se anime a venir"

La Selección Española femenina buscará este jueves en Butarque la victoria ante el conjunto polaco, con el objetivo de subir la autoestima antes del enfrentamiento ante la todopoderosa Alemania.

El conjunto dirigido por Jorge Vilda tiene pendientes dos amistosos en el camino de preparación al Mundial 2019 en Francia. El primero, el de "a priori" menor exigencia, ante una selección polaca que no logró la clasificación para la próxima cita mundialista. No obstante, el técnico español elogió las cualidades del rival y afirmó que se trata de un reto de nivel: "No es un rival elegido al azar, sabemos que nos van a plantear un sistema defensivo con una línea de cinco, más una línea de cuatro por delante. Hay una jugadora, Ewa, que juega en el Wolfsburgo que es determinante. Con sus desmarques y velocidad vamos a tener una prueba dura."

Vilda comentó también que, con este enfrentamiento, esperan mejorar algunos aspectos técnicos del conjunto: "Creo que es una selección que nos va a venir muy bien. Como hemos visto en otros partidos, los rivales nos estudian muy bien, saben que si se cierran atrás nos pueden romper el juego, pero hemos trabajado ese aspecto y esperamos ver resultados."