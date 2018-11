Previa Rayo Majadahonda - UD Almería: el Almería quiere ganar de nuevo fuera de casa

Rayo Majadahonda y UD Almería se enfrentan este domingo en el segundo partido de la jornada de domingo. Ambos llegan con rachas y sensaciones distintas, aunque se va a ver una verdadera batalla en el Metropolitano, estadio de envergadura que acoge este curso la final de la Champions League.

El Almería llega tras el heroico empate copero frente al Villarreal y la trabajada victoria ante el Sporting con la moral muy alta y con muy buenas sensaciones en lo futbolístico. El Rayo viene de caer derrotado en Alcorcón ante un equipo que este año va muy en serio. No ha podido conseguir la victoria en los últimos tres partidos, con dos empates y una derrota. A priori, los dos luchan por mantener la categoría, aunque el Almería está mejorando sus prestaciones esta temporada respecto a la anterior.

Mejora de las prestaciones fuera de casa

El conjunto indálico afronta este partido esperanzados con los puestos de playoffs. El plan de juego de Fran Fernández ha calado en los jugadores, el equipo mantiene la calma, ya no tira la toalla a las primeras de cambio y sabe jugar a menudo según la situación del partido. Todos ellos son conscientes de que el equipo todavía puede mejorar sus registros fuera de casa, por lo que tratarán de mejorarlos. De hecho, las tres últimas visitas se han saldado con una derrota en Córdoba (1-0), un empate en Albacete (1-1) y una derrota en Granada (1-0). Esta situación no es aún alarmante, si bien el juego desplegado por los rojiblancos en los dos primeros estuvo lejos de convencer.

Estadio interino y conjunto remodelado

El Rayo Majadahonda es un conjunto de la comunidad de Madrid. Presenta así el presupuesto más bajo de la LFP y es un debutante en la segunda división del fútbol español. Mantenerse en la categoría es el sueño en el que persisten y por el que lucharán hasta el final. Este club todavía no se ha enfrentado en partido oficial al Almería, así que será su primer partido oficial. De hecho, los equipos madrileños no se enfrentan a los andaluces en la segunda b. La estadística de antecedentes comenzará a echar andar a partir de ahora.

El conjunto majariego se reforzó este verano con hasta diecisiete caras nuevas y mantiene el entrenador del año pasado, Antonio Iriondo. Los recién ascendidos no han terminado de asentarse en la categoría y es decimoséptimo en la tabla con trece puntos. Su pequeño estadio no cumplía con el mínimo exigido, por lo que juegan sus partidos como local en el Wanda Metropolitano, un estadio al que todavía no parecen haberse aclimatado del todo.

No destacan demasiado en el aspecto goleador, pues ha sumado nueve goles en doce partidos. Ha encajado diecisiete, por lo que la UD Almería deberá aprovechar este factor. Muchos de los tantos y del peligro generado han llegado de las botas de Aitor Fernández, un jugador muy habilidoso que ha llegado este año procedente del Cádiz. Este futbolista confía en sus individualidades aunque no rehúsa el juego combinativo, pues se asocia bastante bien con Fede Varela, Isaac Carcelén y Jeisson. Como el mismo técnico del Almería afirma, el Rayo Majadahonda presenta jugadores con "con bastante calidad, rápidos al espacio". Las transiciones son, sin lugar a dudas, una de las señas de identidad de este equipo.

Fran Fernández en la rueda de prensa previa al partido | UD Almería

El Almería no ha recuperado todavía a ninguno de sus lesionados. Aún así, muchos de ellos ya se encuentran en la fase final de su recuperación. Fran Rodríguez, Nano, Samu de los Reyes, Aguza, Juan Ibiza y Pablo Caballero no estarán disponibles. Para este importante choque, Fran Fernández recuperará a Eteki, un pilar fundamental en el doble pivote en los últimos meses.

Carlitos, Schiapasse y Verza componen el parte de lesionados del conjunto majariego. El último de ellos se tuvo que retirar lesionado en el último partido por una lesión muscular. Iriondo, técnico local, tendrá que hacer encaje de bolillos, pues Verza parecía haberse ganado la confianza del técnico.

Posible onces