Antonio Iriondo: "No estamos acostumbrados a ganar todos los días"

Después de un magnífico partido del Rayo Majadahonda con un resultado insuperablemente positivo, el estratega del club madrileño, Antonio Iriondo, se mostró satisfecho y contento con el resultado pero sobre todas las cosas, con sus jugadores.

Antonio Iriondo es un tipo que se caracteriza por estar siempre alegre y dispuesto a atender a los medios de comunicación con la mejor de las actitudes posibles. Hoy no tenía por qué cambiar, su equipo había ganado y se le notaba en el rostro la tranquilidad y felicidad que atravesaba: “Cuando llevas unos partidos sin ganar, la victoria es balsámica… La victoria nos ha venido francamente bien” expresó el D.T del Rayo Majadahonda.

Hoy todo parecía salirle bien al Rayo Majadahonda y a su gente en general, la localía le sienta bien al equipo y eso el entrenador lo sabe a la perfección: “Parece que esta afición nos da un plus y el equipo tiene más fe cuando juega en casa” declaró Antonio Iriondo al ser preguntado por el cambio que se puede evidenciar en su equipo cuando juega en el Wanda Metropolitano.

Si del estadio donde actualmente juega el Rayo Majadahonda sus partidos de local tenemos que hablar, hoy fue uno de los temas principales. Ayer en la tarde madrileña se jugó el partido liguero entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao en dicho estadio, como es de esperar, el césped se encontraba un tanto maltratado por la acción que vivió el día de ayer. Ese tema no pasó desapercibido entre los periodistas quienes preguntaron a Antonio Iriondo sobre el estado del campo de juego a lo que este respondió: “A mí cuando me dejan algo jamás puedo criticarlo… Agradecido con el Atlético de Madrid una vez más, esté o no el campo”.

El Rayo Majadahonda alcanzó una victoria más en la división de plata del fútbol español para acercarse más a su objetivo, permanecer en la Liga 1,2,3 de cara al año siguiente.