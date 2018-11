La atractiva pugna de la Liga 123

De la Liga Santander se dice que es la liga del espectáculo, de la magia, del regate espectacular, del caño humillante, del pase definitivo y del gol de la jornada. Que es la liga de Lionel Messi y, hasta hace nada, la liga de Cristiano Ronaldo. La liga de fútbol que compite por ser la mejor del mundo y que, sin duda alguna, se encuentra como mínimo en el top junto a las de otros países, como la inglesa, la italiana, la alemana… Por ello, debido a este bombo, por otra parte merecido, que recibe la primera división del fútbol español, se deja más de lado, por parte del espectador, el campeonato de la segunda división: la Liga 123.

A pesar de que la Liga 123 no cuenta con estrellas mediáticas de este deporte, como el astro argentino anteriormente mencionado o cualquier otro jugador que pasee por los campos de Europa, sí que se puede afirmar que la segunda división puede ser perfectamente la liga más emocionante e igualada del fútbol español e, incluso, europeo. Esto se debe a que los 22 equipos que la componen no presentan unas enormes diferencias presupuestarias entre sí, hecho que sí ocurre en la Liga Santander con el FC Barcelona y el Real Madrid, que forman un duopolio inexpugnable. Tanta es la igualdad de esta competición que, por ejemplo, actualmente, tras catorce jornadas disputadas, hasta un máximo de nueve conjuntos estarían peleando por no descender, ocupando ya cuatro de estos los puestos de descenso de manera momentánea.

Gracias a esta igualdad, además de esta batalla encarnizada por la permanencia, el ascenso a la Liga Santander también presenta una alta competencia, de la que tan sólo tres equipos de los 22 en total saldrán victoriosos y conseguirán la gesta.

Centrándonos en esta cima de la tabla clasificatoria, encontramos a cuatro equipos que destacan, por el momento, del resto. Se trata de los cuatro primeros clasificados que, a lo largo de estos catorce primeros partidos, se han asentado en dicha cómoda y ambiciosa parte de la clasificación: la AD Alcorcón, el Málaga CF, el Granada CF y el RCD Deportivo. Estos cuatro conjuntos de la división han estado intercambiándose sus posiciones con la celebración de cada encuentro, prácticamente desde el inicio de la liga.

Por ejemplo, el actual líder de la categoría, la AD Alcorcón, está estrenando la primera posición tras ganar en casa ante el Elche CF y arrebatársela así al Granada CF tras pinchar en Las Palmas de Gran Canaria, en tercera posición actualmente. De este modo, el equipo madrileño, que el año pasado estuvo a punto de descender a Segunda División B, se ha asentado en la parte alta de la tabla tras conseguir nueve victorias, tres empates y tan sólo dos derrotas, ambas como visitante y una de ellas ante el Málaga CF en tierras andaluzas. De todos modos, está por ver si conseguirá mantenerse con el liderato o, por el contrario, que se le agota el combustible que le ha permitido llegar hasta tan alto.

LaLiga

Seguidamente, tenemos al conjunto malagueño, entrenado por Juan Ramón López Muñiz, el cual empezó el campeonato de una manera extraordinaria, con cinco encuentros seguidos consiguiendo los tres puntos, por los que pudo auparse hasta lo más alto de la tabla. Todo parecía indicar que el Málaga CF sería el único claro aspirante al primer puesto, pero esto es la Liga 123. El equipo ‘boquerón’ cayó derrotado ante la UD Las Palmas, el Elche CF y el CA Osasuna para demostrar ante toda la liga su condición de mortal, aparte de conseguir dos empates. Sin embargo, es el mejor local de la liga, pues ha batido a los siete rivales que han pasado por el estadio de La Rosaleda en estos casi cuatro meses de competición, por lo que se declara como un rival directo por los puestos de ascenso directo. Por cierto, el próximo rival que recibirán los blanquiazules será su vecino, el Granada CF.

LaLiga

En tercera posición, está el equipo de Álvaro Vadillo y compañía, el Granada CF. El equipo rojiblanco horizontal empezó el campeonato de tapado, ya que la filosofía seguida por el club esta temporada es la de la cautela y la de ir paso a paso, pensando, incluso, en la permanencia. No obstante, tras un inicio de liga óptimo, mostrando una gran idea de juego, tanto como local como visitante, alcanzó los puestos de ascenso directo rápidamente, junto a su vecino, el Málaga CF. De hecho, disfrutó durante dos semanas del papel de líder de la categoría, aunque lo perdió el fin de semana pasado al empatar a domicilio ante el sexto clasificado, la UD Las Palmas. Aunque el conjunto de Diego Martínez ha conseguido victorias importantes, como en Zaragoza, en Reus o en Granada ante el RCD Mallorca, también ha conseguido dos derrotas como visitante ante rivales muy directos: la UD Alcorcón y el RCD Deportivo. Por tanto, habrá que esperar para comprobar si el equipo andaluz de verdad tiene madera para continuar peleando por el ascenso o si simplemente se ha aprovechado del inicial y asequible calendario.

LaLiga

Por último, en el cuarto puesto, está el RCD Deportivo. El equipo de A Coruña es el que ha caído derrotado en menos partidos de la competición, con solamente una derrota ante la AD Alcorcón en la capital española. Por otro lado, consiguieron derrotar al Granada CF y obtener un valioso punto ante el Málaga CF en el estadio de Riazor. Además, si consiguen vencer en Almería en su decimocuarto partido superarían a los granadinos e igualarían a puntos con los malagueños. De este modo, con una gran plantilla liderada por Natxo González, son claros favoritos para luchar por el ascenso esta temporada.

LaLiga

Sin duda, habrá que seguir atentos el futuro de cada equipo, sin olvidar el resto de equipos que les esperan por abajo en la tabla, ansiosos por escalar posiciones y alegrar a sus aficiones. Por tanto, queda claro que la Liga 123 puede ser, a veces, más vibrante e interesante que la Liga Santander. A pesar de no contar con tantas estrellas, la segunda división española cuenta con el ingrediente principal que todos amamos: el fútbol.