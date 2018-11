El Granada CF dispondrá de 616 entradas para el partido contra el Málaga CF

El Granada C​F ha informado este martes de que dispondrá de 616 entradas para el partido contra el Málaga CF del próximo 1 de diciembre. De ellas, 316 (junto a 54 que ha cedido el G19 -370 entradas en total-) serán distribuidas por los diferentes colectivos del club: Grada 1931 (grada de animación), Agrupaciones Granadinistas de Participación (Asociación You'll Never Drink Alone y Asociación 5001) y abonados en general. El Granada también ha informado de que tienen un coste de 10 euros, fruto del acuerdo entre ambos clubes para fijar un precio común para sus abonados en sus enfrenamientos de esta temporada.

Las otras 300 entradas se han cedido a la plataforma de AFEPE y LaLiga, que se adjudican a los miembros de la Federación Oficial de Peñas del Club (G19), según ha informado el club.