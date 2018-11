Rayo Vallecano-Eibar: La necesidad contra la euforia

Rayo Vallecano y Eibar serán los protagonistas de abrir la decimocuarta jornada de la Liga Santander. Lo harán en el Estadio de Vallecas a partir de las 21:00 del viernes 30 de noviembre. El arbitraje correrá a cargo de Undiano Mallenco. Los ibarreses llegan con la moral por las nubes tras vencer al Real Madrid en Ipurua. Por su parte los rayistas tratarán de mejorar la imagen dada en la derrota en Mestalla.

A las armas

Vallecas no es un campo común. Metido en un barrio de lo más castizo de Madrid, se respira rayismo por cada uno de los rincones. No hay que decir más que el campo no está en un lugar apartado, sino en el mismo barrio. Este año, el de su ascenso, la temporada no está siendo demasiado halagüeña, pero aún queda mucha temporada y si por algo es famosa su hinchada es porque nunca se rinde.

Decimonoveno con tan solo siete puntos, los de la franja tan solo han podido ganar un encuentro. Y fue precisamente ante el Huesca, equipo al que preceden. El resto de puntos llegan fruto de diversos empates, muy meritorios teniendo en cuenta que tiene una plantilla poco experimentada en la máxima competición. Hace unas jornadas se especuló con la marcha de Míchel, su entrenador, pero el clamor popular, apelando a su pasado como jugador del club y a ser vallecano de nacimiento, hicieron cambiar de opinión a la directiva.

El Rayo es un equipo que pese a su mala situación en la clasificación no se esconde. Trata de jugar el balón y siempre busca la banda, tratando de encontrar el desborde de Embarba o Pozo. Pero si por algo se distingue es por su ariete Raúl de Tomás. El canterano madridista, estuvo cedido la temporada pasada en Vallecas y anotó un total de 24 goles en 32 partidos. Lo que sirvió para que los madrileños volvieran a pedir su cesión. Ese año el ariete solo lleva cuatro goles en once partidos.

En la previa del partido Míchel, destacó la importancia del partido para los rayistas: "Todos tenemos en la cabeza que es súper importante y es un partido de máxima necesidad y tenemos que conseguirlo siendo nosotros mismos y reconocibles en nuestro juego. Ser el equipo que queremos ser fuera y en casa".

Un Míchel que aún no ha revelado la convocatoria pero que no podrá contar con Kakuta y Javi Guerra, ambos con molestias. Advíncula está pendiente de la decisión del comité de apelación.

Estadísticas

Rayistas y armeros son viejos conocidos, ya que no solo se han enfrentado en la máxima competición sino también en la categoría de plata del fútbol español. De hecho tuvieron que pasar hasta cuatro partidos para que se vieran las caras en primera.

Su primer enfrentamiento tuvo lugar en la temporada 2002-2003 en Vallecas y se lo llevó el Eibar. Sumando ese, se han jugado ocho partidos y el balance es positivo para los vascos. El Eibar se ha llevado cuatro encuentros, por tres del Rayo y un empate.

La victoria más abultada, o derrota, según quien lo lea. Tuvo lugar el 3 de abril del 2004 cuando ganó en Ipurúa el Eibar por 5-0. La temporada siguiente, el Rayo le devolvería la jugada ganando por 4-1.

Dominar la euforia

El Eibar viene de ganar al Real Madrid en casa por un contundente 3-0 en un partido en el que Cucurella fue el auténtico héroe. Pero hay que volver a la tierra y darse cuenta de que esta semana se juega contra el Rayo. El equipo de Mendilibar ha disputado seis partidos fuera de casa y solo ha logrado ganar en uno de ellos y fue en Girona, posteriormente logró un empate ante el Valladolid en Pucela.

Décimos en Liga no se pueden descuidar ya que tras ellos hay varios equipos que tan solo están en un punto. Pese a tener bajas sensibles como Pedro León, el buen hacer de los de Ipurua están sabiendo compensarlo. Orellana y una gran versión de los delanteros Sergi Enrich y Kike García.

El fútbol del Eibar se basa en la presión alta, que tantas alegrías ha dado a los de Mendilibar. Además los centros laterales, con dos buenos rematadores ya citados anteriomente hacen que los balones aéreos sean todo un peligro. Pero es que además Orellana jugando entre líneas, hacen del Eibar un equipo muy completo.

Para esta jornada Mendilibar no va a poder contar con: Dmitrovic, Calavera y Pedro León. Pero para Vallecas se lleva a: Riesgo, Areitio Bigas, Ramis, Peña, Oliveira, Cote, Cucurella, Arbilla Escalante, Sergio Álvarez, Pape Diop, Orella, De Blasis, Joan Jordán Sergi Enrich, Kike García, Charles.

En la rueda de prensa previa al partido el entrenador armero es consciente de que los resultados llegarán si se sigue jugando de igual manera que hasta ahora: “Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo cada semana, con la misma intensidad, los mismos objetivos. Que no se duerma ningún jugador e intentar tener al mayor número de jugadores metidos dentro del grupo”