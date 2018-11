Previa Málaga CF - Granada CF: duelo total con huella andaluza

Este sábado tendrá lugar uno de los mejores partidos de todo el campeonato en Segunda, en forma de derbi. Un derbi histórico del fútbol andaluz que, si bien ahora presenta un ambiente relajado y propicio para el hermanamiento entre aficiones, siempre ha destacado por la hostilidad entre ambos conjuntos e hinchas de estas ciudades vecinas. Atrás quedan ya aquellos “recibimientos” que la hinchada local dedicaba al autobús del conjunto visitante desde que penetraba por la provincia en un viaje por las antiguas carreteras de la región, por lo que ahora simplemente nos centramos en lo que de verdad importa: el fútbol.

El equipo malagueño, liderado por López Muñiz en el banquillo, llega a esta décimo sexta jornada liguera como tercer clasificado con nueve victorias, dos empates y cuatro derrotas, sumando así 29 puntos, tan sólo uno más que los granadinos, que se sitúan justo por debajo de los blanquiazules, en el cuarto puesto, con ocho victorias, cuatro empates y tres derrotas. Además, cabe destacar que el Málaga CF es el único equipo de la categoría que sólo ha sumado de tres en tres en su feudo, con siete victorias en siete partidos como local. Sin duda es un dato abrumador que no deben perder de vista los visitantes, aunque el Málaga CF venga de caer derrotado por la mínima ante la Extremadura UD en el Francisco de la Hera. Por su parte, el Granada CF de Diego Martínez se presentará en la ciudad malagueña tras perder también ante el Real Sporting de Gijón por 1-2 en su propio feudo.

Máxima concentración para sumar

Los entrenadores de ambos equipos han destacado el derbi por el ambiente y por el buen momento que experimentan los dos conjuntos, lo que se traduce en sus posiciones en la tabla. El técnico local ha afirmado que llega "un equipo muy bueno (el Granada CF) que lleva en la parte alta de la clasificación desde que empezó la liga", pero que si dice que ellos son un buen equipo, tiene que decir que el suyo también lo es porque, de momento, va por delante de ellos y está "en la misma situación desde que empezó la temporada”. Por tanto, necesitará “máxima concentración, máximo nivel en el juego y estar al nivel que va a exigir el Granada CF". "Espero que se vea un muy buen partido”, aseguró López Muñiz. En cuanto a la clave para resistir ante las dificultades de la Liga 123, hay que estar "bien posicionado para que cuando lleguen los momentos claves de la temporada", pueda encontrar esa racha que meta a su equipo arriba y que no le saquen "de ahí”.

También le llegan halagos a los blanquiazules por parte del técnico rojiblanco, Diego Martínez, que aseguró que “el Málaga CF es un equipo sólido, fuerte y competitivo”, por lo que el Granada debe "ser un equipo competitivo y concentrado", sabiendo que se enfrenta "a un rival fortísimo”. Además, quiso mostrar su agradecimiento a la afición por no dejar sólo al equipo en un complicado partido. Se estima que alrededor de un millar de aficionados nazaríes ocuparán el estadio de La Rosaleda para animar a su equipo, que participará en una “fiesta del fútbol andaluz”.

Afición del Granada en La Rosaleda | Foto: G19

Un derbi andaluz con historia

Como se ha indicado anteriormente, el partido Málaga CF – Granada CF es historia del fútbol andaluz y español. Ambos conjuntos se han enfrentado hasta en diez ocasiones en La Rosaleda, tanto en Primera División, en seis partidos, como en Segunda División B, en cuatro. Con un balance de una victoria, cinco empates y cuatro derrotas para los de Sierra Nevada. La de este sábado significará la primera vez que se enfrentan estos equipos en Segunda División. Sin embargo, la historia entre estos clubes ocupa más de diez partidos. Hay que remontarse hasta la temporada 1934/1935, donde se enfrentaron por primera vez bajo los nombres de CD Malacitano y Recreativo Granada, en el campo malagueño de los Baños del Carmen. Este encuentro en blanco y negro se saldó con victoria para los locales por 3-1.

El Granada CF repite convocatoria

En cuanto a la lista de convocados para el encuentro, el Granada CF repite la misma convocatoria que la semana pasada ante los ‘guajes’, con la novedad de la finalmente no sanción al lateral zurdo Álex Martínez. En el último encuentro, el ex del Real Betis le espetó a uno de los asistentes “sois malísimos”, pero el colegiado Ocón Arráiz no consideró necesario ni amonestar al futbolista, por lo que parece ser que la Federación archivó su caso en los últimos días y podrá jugar en La Rosaleda junto al resto de sus compañeros.

Por otro lado, siguen siendo bajas por lesión Adri Castellano y Fran Rico, el cual se encuentra en un mes decisivo para poder ultimar su vuelta a los terrenos de juego.

Varias bajas y altas en el Málaga

El Málaga CF no podrá contar para este derbi con los lesionados Álex Mula, Luis Hernández, el ex rojiblanco Juankar, Koné y Adrián. Por otro lado, vuelven a la convocatoria Boulahroud, Haksabanovic y Harper, que se perdió los últimos cinco partidos de los ‘boquerones’ por lesión.

Harper regresará tras su lesión | Foto: LaLiga

De este modo, se espera un gran partido entre dos equipos andaluces que pelearán por perseguir a sus rivales de los puestos de ascenso directo y por aferrarse así a la lucha de la parte alta. Y todo a un día de las elecciones autonómicas de Andalucía. Curiosa y bonita casualidad.

Convocatorias

MÁLAGA CF: Munir, Diego González, Pau Torres, Lacen, Blanco Leschuk, Juanpi, Renato Santos, Cifuentes, Badr Boulahroud, Federico Ricca, Javier Ontiveros, David Lombán, Sead Haksabanovic, Alfred N’Diaye, Daniel Pacheco, Pawel Kieszek, Iván Rodríguez, Jack Harper.

GRANADA CF: Rui Silva, Álex Martínez, José Antonio Martínez, Germán Sánchez, Álvaro Vadillo, Fede San Emeterio, Alejandro Pozo, Antonio Puertas, Rodri Ríos, Aarón Escandell, Fede Vico, Nico Aguirre, Víctor Díaz, Quini, Ángel Montoro, Adrián Ramos, Alberto Martín, Juancho.

Posibles alineaciones