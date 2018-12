Vaciando la enfermería

El Real Valladolid se ejercitó este jueves a las 10.30 en los anexos del José Zorrilla tras el choque copero disputado ayer.

La sesión finalizó sin contratiempos para los jugadores del Valladolid. Los titulares del partido contra el Mallorca realizaron una sesión de recuperación, suave, para poner a punto a los jugadores de cara al partido contra la Real Sociedad.

El entrenamiento también nos dejó buenas noticias, la vuelta al grupo de Leo Suárez, que se había retirado con una torcedura de tobillo a principio de semana, y la incorporación al mismo ritmo de trabajo de Nacho y Antoñito. Moyano, es el único descartado por lesión, pero ya se encuentra en la recta final de su recuperación.

Finalizada la sesión, el jugador que tuvo que salir a declarar ante los medios fue Keko Gotán, el cual ayer jugó de inicio ante el RCD Mallorca.

El jugador madrileño y ex del Málaga volvió a la titularidad tras las molestias que llevaba arrastrando desde los primeros compases de la temporada. En el partido frente al Leganés dio una asistencia a Unal y en el partido de ayer mostró un buen ritmo de competición, incidiendo con peligro por la banda diestra. “Me encuentro bien y estoy a disposición del míster por si quiere contar conmigo. Llevo tres semanas trabajando con el grupo y eso me ha permitido rendir a un buen nivel cuando me ha llegado la oportunidad” – comentó el dorsal 24 del Real Valladolid.

Keko fue preguntado por un posible rival en octavos de final, al igual que Sergio ayer, el extremo del conjunto blanquivioleta prefirió no dar un nombre y centrarse únicamente en el duelo frente a la Real Sociedad en Anoeta y a la dificultad que entrama el choque. “Si competimos a nuestro nivel podemos hacer algo importante en Anoeta, aunque la Real Sociedad es muy buen equipo con muy buenos jugadores”. – añadió Keko.

También se conoció el nombre del árbitro del duelo del domingo. Iglesias Villanueva, colegiado veterano y del colegio gallego, será el encargado de repartir justicia. El gallego ya arbitró al Real Valladolid en el duelo frente al Villareal en la Cerámica (0-1).

Mañana, viernes día 7, el Real Valladolid realizará el entrenamiento a puerta cerrada en el estadio José Zorrilla; para la posterior comparecencia de Sergio González en rueda de prensa.