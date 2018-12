Set y partido para el Athletic

Se disputaba la decimotercera jornada de la Liga Iberdrola en Lezama. Athletic Club y Sevilla FC frente a frente, o lo que es lo mismo, cuarto contra último. Ambos equipos llegaban con rachas muy contrarias al encuentro, las vascas nueve partidos sin conocer la derrota, las andaluzas nueve partidos sin puntuar. Un duelo de necesidades bastante opuestas, las locales buscaban ganar para seguir en los puestos de arriba, las visitantes también buscaban la victoria para dejar de ser el farolillo rojo de la tabla.

Se presentaba un día nublado en tierras vizcaínas, con probabilidad de lluvia a la hora de comienzo del encuentro y una temperatura de 14º, nada nuevo para las de Joseba Agirre.

Inicio arrollador

Las locales salían con intención de dejar claro quién iba a llevar el control del partido. Así pues, Cirauqui mandaba un pase raso a la espalda de la defensa y dejaba sola a Erika, quien después de driblar a Noelia enviaba el balón pegado al poste, haciendo inútil el esfuerzo por despejar el balón de la defensa. Corría el minuto 6 y las rojiblancas ya mandaban en el marcador. El Athletic seguía en busca de más goles que ampliasen la ventaja, mientras que el Sevilla poco a poco iba quedándose en su propio campo, sin poder salir a la contra. Las locales gozaron de un sinfín de ocasiones por medio de Lucía; que remató un centro de Eunate al larguero, Erika; que disparó fuera por poco después de que la defensa sevillista fallase en la salida del esférico. Finalmente, en el minuto 26 llegaría el segundo tanto para las rojiblancas. Erika de nuevo mandaba el balón al fondo de la red tras un buen pase de Unzué. 2-0, pero el Athletic no se conformaba y a la media hora de juego Gimbert remataba sin marca un córner bien botado por Erika. Una primera parte arrolladora de las locales hacía que el Sevilla no disfrutara de ninguna ocasión clara de gol. La constante presión de las mediocentros vascas provocaban errores continuos en la salida de balón del conjunto hispalense, errores que aprovechaban las de Lezama para crear ocasiones bastante peligrosas para la guardameta rival.

Sin piedad

Comenzaban los segundos 45 minutos y las leonas no estaban dispuestas a levantar el pie del acelerador. En cuestión de siete minutos las locales iban a sentenciar más aún el encuentro. Nekane iba a hacer el 4-0 después de una gran jugada colectiva que terminaba la delantera de Barakaldo dejando sentada a su marca tras un magnífico sombrero. Tan solo cuatro minutos más tarde, Erika mandaba al área una falta lateral que no encontraba rematadora, pero después de un barullo dentro del área pequeña, Nekane lograba enviar el balón al fondo de la red con un toque sutil. Minuto 51 y 5-0 en el luminoso. Tres minutos le bastaron al Athletic para hacer el sexto de la tarde. El Sevilla manejaba el balón en campo contrario, pero Unzué aprovechaba una pérdida para enviar un balón largo a Lucía para que esta, después de ganar en carrera a su marca, batiera a Noelia y subiese el 6-0 al marcador. El cuadro sevillista realizó dos disparos blandos que no crearon peligro alguno para Ainhoa Tirapu.

Las locales ponían el freno de mano tras unos aplastantes 60 minutos en los que anotaron 6 goles, y dejaban la posesión al conjunto visitante, pero aprovechaban cualquier tipo de error que les diera la oportunidad de sumar más dianas al marcador. Las rojiblancas disfrutaron de alguna ocasión que pudieron materializar pero Noelia evitaba los goles de las locales. El Sevilla, por el contrario, se sentía cómodo con el balón a pesar de los errores y conseguía llegar más a campo rival, aunque la férrea defensa local impedía cualquier ocasión.

Seguir luchando

El resultado deja a las de Agirre en cuarta posición con 25 puntos, en cambio, las de Francisco García siguen ocupando el último puesto con un total de 6 puntos. El Athletic visitará al Levante en la próxima jornada, rival que ocupa el tercer lugar en la clasificación con 29 puntos antes de terminar esta jornada. Partido importante para las vascas que buscarán la victoria para reducir distancias con las granotas. Las sevillistas por su parte se enfrentarán al Madrid CFF, rival un puesto por encima y con un punto más. Un encuentro que se presenta como una final para ambas escuadras si quieren mantenerse en la lucha por la permanencia.