Tablas de fin de año

Último encuentro del año no podía acabar de otra manera que el resultado más común para los de Pacheta y Fran Fernández en lo que llevamos de liga. Con nueve y siete empates respectivamente, ambos conjuntos acaban el año con un punto más en su casillero.

Partido muy entretenido desde un inicio el vivido el sábado en el Martínez Valero. De los que gustan a los aficionados imparciales, y los que hace sufrir de lo lindo a los que apoyan a uno u otro equipo. Los dos equipos tuvieron el partido perdido y ganado, pero al final la justicia de las tablas reinó en el estadio ilicitano.

Cambios en los visitantes

A diferencia de jornadas pasadas, no se hiceron excesivos cambios en los onces iniciales, respecto a la semana anterior. Pacheta salió al verde con el mismo once que había ganado la semana anterior en Majadahonda (1-3), con Benja en la punta de ataque, Javi Flores por banda izquierda y el famoso doble pivote Manuel Sánchez - Xavi Torres. Así, una semana más, volvía Sory Kaba al banquillo. El máximo goleador franjiverde saldría en la segunda parte en busca del gol del empate.

Sí cambió Fran Fernández su once, pero por obligación. El sancionado Yan Eteki dejó su puesto como titular al argentino Arzura, pero por lo demás era el mismo equipo que había empatado en los Juegos del Mediterráneo la semana anterior frente al Lugo (1-1).

Inicio trepidante ilicitano

Desde el primer momento, los dos equipos se tantearon y lucharon por coger el mando del esférico. Pero fueron los locales los que pegaron el primer hachazo al marcador. Un balón largo, al espacio, de Gonzalo Verdú busca a Benja que realiza un buen desmarque en banda derecha. "Delicatessen" en el control del punta catalán que la pincha de forma soberbia y busca compañía dentro del área. En el segundo palo apareció un cordobés, Javi Flores, que se estrenó como goleador esta temporada remachando a puerta vacía a los 3 minutos de partido.

Los visitantes no bajaron el pistón y comenzaron desde un primer momento a buscar el empate. A pesar de que les costó tener el control del juego, tuvieron dos claras en la primera mitad. La primera, tras un saque de esquina desde la parte derecha, el balón llega a la cabeza del ilicitano Álvaro, cuyo remate se estrella contra la parte superior del larguero de la portería defendida por Francis. La segunda, un gol anulado a Romera por fuera de juego tras una falta lateral.

Soluciones a balón parado

Tras el descanso, las tornas cambiaron de forma radical. La clave, a balón parado, que benefició tanto a uno como al otro equipo.

Corría el minuto 53 de partido cuando el Almería obtuvo una falta en la frontal muy peligrosa. La responsabilidad la tomó Álvaro, y no se lo pensó. El ex franjiverde la puso con la zurda al palo de Francis, que no se lo esperó, y el balón acabó entrando para el empate. No lo celebró el delantero del Almería, que dejó su sello en su vuelta a casa.

Diez minutos más tarde llegaría una situación similar. Un lanzamiento de falta un tanto escorado por parte de Juan Carlos Real, que le pega de manera formidable, acaba entrando en la portería de un Francis que no estuvo acertado. En dos lanzamientos, el Almería había remontado el marcador.

Rápidamente reaccionaría Pacheta, que metió a Josan y Sory para volver a meterse en el encuentro. Y lo consiguió, pero no a partir de estos. Fue Benja, que cuajó un gran partido, el que provocó un penalti claro por parte de César de la Hoz. El encargado de lanzarlo, Xavi Torres, que una vez más a balón parado pondría el empate engañando a René.

En la parte final del partido, las tendrían los dos equipos para llevarse los tres puntos. Primero Juan Carlos Real, cuyo lanzamiento dentro del área franjiverde se marchó fuera. En la última jugada, no consiguen rematar entre Xavi Torres y Verdú una última falta lateral que se marchó rozando el palo.

Acaban los dos equipos el año con un punto más, y fuera del descenso. El Elche, a cuatro y el Almería, ocho, que ya está más cerca del playoff que de la zona baja de la tabla.