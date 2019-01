Previa Cádiz CF - Granada CF: a cerrar la primera vuelta en playoff

Llega el primer partido del año al Ramón Carranza y lo hace para recibir al actual líder de la categoría, el Granada CF. Tras la derrota sufrida la pasada jornada ante el Osasuna en El Sadar, los amarillos buscarán ante su afición volver al camino de la victoria para terminar la primera vuelta un año más en los puestos que dan derecho a disputar el playoff de ascenso a Primera División.

Los locales contarán con la dificultad añadida de tener varios jugadores importantes que no podrán ser de la partida, que no son otros que Sergio Sánchez, que aún no ha podido recuperarse de su lesión muscular, y Garrido, que cumplirá ciclo por acumulación de tarjetas. La gran duda será quién ocupará la posición en la medular en lugar del vasco, pues se da por seguro que Kecojevic acompañará a Marcos Mauro en el eje de la zaga. Edu Ramos o Álex Fernández son los jugadores con más papeletas para ello y Salvi volvería a ocupar la banda derecha tras salir como suplente en Pamplona.

Álvaro Cervera no acabó muy contento tras el partido ante los rojillos y en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana lo dejó bien claro: "El equipo quiere jugar a algo que no puede y a mí eso no me gusta". Es por ello que se espera mañana ver a un Cádiz más parecido al que se vio ante el Deportivo de la Coruña, Las Palmas o en la segunda parte ante el Elche.

En el otro bando estará el equipo nazarí, que encabeza la clasificación con con 39 puntos. Los de Diego Martínez encadenan una racha de cinco partidos sin perder e intentarán cerrar la primera vuelta como campeones de invierno en el Ramón de Carranza. Habría que recordar que el conjunto amarillo cayó en el último partido de liga de la temporada pasada en Los Cármenes, algo que los dejó fuera de pelear por el ascenso tras haber ocupado casi toda la campaña los puestos que dan derecho a jugar la promoción.

El árbitro del partido: Pulido Santana

Juan Luis Pulido Santana, de Las Palmas de Gran Canaria y de 35 años, será el encargado de dirigir el choque de mañana entre los dos equipos andaluces. Debutó en Segunda División en el año 2016 y ha pitado a los gaditanos en nueve ocasiones, cinco en Segunda B y las otras cuatro en Segunda con un balance de cuatro victorias, cuatro empates y una derrota.

Convocatoria

El míster dio a conocer la lista de los jugadores disponibles en la tarde del jueves. Una convocatoria como hemos comentado anteriormente marcada por las bajas de varios jugadores ya sea por lesión o acumulación de tarjetas, a ello habría que unir las bajas de los jugadores que han dejado de pertenecer al club en el mercado invernal, Salvador Agra y Karim Azamoum.

El cuerpo técnico ha optado por llamar a un total de 20 jugadores con la gran novedad de los futbolistas del filial Sergio y Peter, que tienen premio por la grandísima campaña que están realizando con el Cádiz B. Dos de ellos deberán quedar fuera a última hora para cerrar la lista definitiva.

Por parte del Granada la gran novedad es la inclusión de Antonio Puertas, que vuelve tras cumplir sanción por tarjetas amarillas, por Pablo Vázquez, futbolista que podría salir en los próximos días del club.

Cádiz CF: Cifuentes, David Gil, Rober Correa, Carmona, Brian Oliván, Kecojevic, Marcos Mauro, Sergio, Edu Ramos, José Mari, Álex Fernández, Salvi, Aketxe, Perea, Jairo, Peter, Manu Vallejo, Mario Marco, Lekic, Romera.

Granada CF: Rui Silva, Aarón Escandell, Víctor Díaz, Quini, Germán Sánchez, Martínez, Carlos Neva. Fede San Emeterio, Montoro, Alberto Martín, Nico Aguirre, Vadillo, Pozo, Puertas, Fede Vico, Adrián Ramos, Juancho y Rodri.

