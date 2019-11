Entrevista a Olga Carmona: "El que estemos ahí no es culpa de nadie en concreto"

El 12 de febrero de 2017 comenzó el sueño de la que era entonces una niña de 16 de años pero que es, a día de hoy, uno de los mástiles sobre los que se enarbola la bandera del Sevilla FC Femenino. Hablamos como no podría ser de otra manera de Olga Carmona, que desde que debutase en el primer equipo a las órdenes de Maribel Márquez el año del ascenso a LaLiga Iberdrola se ha convertido en una de las abanderadas del combinado hispalense, mostrándose como una jugadora clave la pasada campaña en la salvación del equipo y como alguien desequilibrante durante el presente curso. Ante tal currículo, VAVEL ha querido pasar tiempo con ella para conocerla un poco más.

P: Pese a los malos resultados en la competición doméstica llegasteis a las semifinales de copa, ¿por qué un equipo cambia tanto según la competición a la que se enfrenten?

R: Yo creo que no es que haya una versión diferente, sino que el equipo lleva muchos partidos en liga y además de forma consecutiva. En Copa son partidos en las que te las juegas a una carta. Dimos la sorpresa eliminando al Levante y en San Sebastián no pudo ser. El equipo está mostrando una buena imagen en las dos competiciones.

P: Vienen partidos importantes que marcarán vuestro devenir, ¿consideras que el equipo tiene a estas alturas de curso suficientes aptitudes para remontar el vuelo y evitar la caída en picado?

R: Sí. Creo que tenemos mucha más confianza de la que teníamos porque al enfrentarnos a equipos de cierto renombre como Valencia o Levante y ver que les hemos plantado cara hemos recuperado esa autoestima que es tan importante en el fútbol.

P: La pregunta es obligada, ¿qué crees que le pasó al equipo durante el primer tramo de temporada, a qué crees que se debieron esos pésimos resultados?

R: No sé decir concretamente. No creo que la culpa sea de nadie en especial, creo que es de todos porque al fin y al cabo somos un equipo. Creo que las derrotas que cosechamos nos hicieron excesivo daño porque al final caer con equipos que sabes que van a ser directos durante toda la liga sí que te pone nervioso, y eso pienso que nos pasó factura a lo largo del primer tramo de competición.

P: Pese a que lo hizo muy bien el pasado curso con la holgada salvación que el plantel consiguió, este año el cuerpo técnico encabezado por Paco no ha sido capaz de sacaros todo el jugo que tenéis y eso se ha visto reflejado en los pésimos resultados, ¿crees por una parte que el cambio ha venido tarde y por otra que si hubiese venido antes se habría evitado esta situación?

R: Yo ahí como jugadora no puedo entrar, eso son decisiones de arriba del club. Yo a Paco y a Sergio les tengo un aprecio enorme porque me han aportado y ayudado mucho. Me ha ayudado a llegar en este caso a un sueño que he cumplido, que era el de ir a la selección. La verdad es que no tengo malas palabras para ellos, pero ahora estamos con Cristian a muerte y tenemos que ir con él hasta el final.

P: Te han aportado muchas cosas, es innegable, ¿pero era necesario el cambio?

R: No sé si necesario, pero con la llegada de Toro el equipo se sintió motivado. Todas teníamos ganas de mostrar empezábamos de cero y eso ocasiona una rivalidad sana entre compañeras que juegan en la misma posición o no. Creo que nos ha venido bien.

P: Tras el cese de Paco no tuvisteis mucho tiempo para reflejar cambios en partidos como el de Madrid o Betis. Ahora que ya han pasado dos meses, ¿en qué ha variado Olga Carmona a nivel de juego desde el cambio en el banquillo hasta el día de hoy?

R: Con Cristian es verdad que estoy en una posición más sacrificada, más de carrilera o extremo puro, pero creo que no hay que pensar si en estos momentos hay que correr más o menos, sino en lo necesario para que nuestro Sevilla pueda alcanzar el objetivo por el que estamos luchando. Estamos mostrando una mejor versión como conjunto, estamos tocando el balón mucho mejor, estamos teniendo llegada y en estos partidos donde hay que ganar.

P: ¿Qué diferencias hay entre ambos sistemas?

R: Con Paco jugábamos con una defensa de cuatro mientras que con Cristian con una zaga de tres centrales y dos carrileras con incorporaciones. Al final lo que busca Toro es sorprender y veo que así está siendo.

P: Tu evidente talento ha hecho que en algunas fases del pasado curso y en algunas de éste haya dado la sensación de que te has echado el equipo a tus espaldas, ¿lo has llevado con tranquilidad o por el contrario te ha supuesto presión extra?

R: No considero que me esté echando el equipo a la espalda, yo lo que hago es aportar mi granito de arena. Sí que es verdad que todas contribuimos en esto y que tenemos que poner de nuestra parte porque es una situación complicada de la que tenemos que salir porque este club no es merecedor de estar en un lugar que no sea en primera.

P: Es obvio que no merecéis estar ahí por muchos factores; calidad, presupuesto, etc. ¿Cuál piensas que es el motivo principal que os ha hecho estar sumidas ahí abajo?

R: La posible razón puede ser que hemos perdido esos primeros partidos en los que por hache o por be no estás preparado ya sea porque una regular pretemporada o por jugadoras que vienen de la selección. Espero recuperar esos puntos en esta segunda vuelta.

P: Esto es algo que muchos seguidores del Sevilla FC Femenino se preguntan. Se salve o no el equipo, ¿seguirá Olga Carmona el año que viene en el equipo?

R: Sí. Yo estoy aquí muy contenta tanto con los entrenadores como con el personal de clubes. Además tengo aquí mi casa y mi familia, mi universidad, etc. La verdad es que mi idea es continuar.

P: Sabemos que eres toda una inspiración y un ejemplo a seguir para muchas de las jugadoras de la cantera, que bregan como jabatas pata conseguir lo que tú, ¿qué les dirías a todas esas chicas que quieren alcanzar el mismo sueño que tú?

R: Siempre que me las encuentro les digo lo mismo. Les digo que ahora todo lo verán muy negro y como algo imposible a la par que lejano, pero los años pasan volando. Es como me ha pasado a mí, ya que estaba hace bien poco en alevines en fútbol 7 jugando con Amparo de entrenadora mía y lo cierto es que ha transcurrido todo muy rápido. He seguido entrenando con normalidad y como una más y gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar aquí.

P: Las jugadoras, al menos según lo que se ve, sois más humanas que los hombres. Tenéis la vida que alguien de a pie suele tener, ¿qué es lo que hace Olga Carmona fuera del campo?

R: Llevo una vida bastante ajetreada y sacrificada porque nada más suena el despertador estoy en la universidad, salgo a la hora de comer para ir a mi casa a almorzar y ya desde las cinco aproximadamente estamos aquí entrenando a diario. Creo que eso me forma como jugadora, como persona y además me da tiempo para los estudios, que son algo vital.

P: Sobre tu paso por la cantera, debutaste con 16 años y con gol, ¿esperabas que Maribel te llamase a una edad tan precoz?

R: Sinceramente, no. A mí me dijeron un día por sorpresa que tenía que subir a entrenar con el primer equipo y lo hice muy contenta y nerviosa al mismo tiempo. Agradecerle a Maribel toda la confianza que depositó en mí esa temporada.

P: Fue de hecho con Maribel Márquez con quien explotaste, ¿la echas de menos?

R: Sí…no…no sé. Ahora todo es diferente, el contexto ha variado y en realidad con ella no estuve mucho tiempo. Sí que es cierto he de agradecerle todo lo que me enseño y las oportunidades que me dio tanto a final de año como en las eliminatorias de play-off de ascenso a primera.

P: Sé que tus hermanos fueron una gran referencia para ti en tus inicios en el fútbol, pues comenzaste por el gusto que te suscitó verles practicar este deporte, ¿pero hay algún otro motivo por el cual decidiste iniciarte en esto del fútbol?

R: Creo que básicamente es eso. Mi padre apuntó a mis hermanos a fútbol y yo iba todas las tardes a verlos entrenar y terminaron por entrarme las ganas hasta el punto de decirme a mí misma por qué no puedo entrenar con ellos. También me gustaba acudir todas las tardes al polideportivo.

P: Haciendo hincapié en un tema que es más de actualidad como es la brecha salarial entre hombres y mujeres, que se manifiesta en todos los trabajos y el fútbol no escapa de esa realidad, ¿hasta qué punto os afecta?

R: Creo que respecto a ese tema el salario es bastante diferente. Pienso que hoy en día que una mujer no se puede mantener tan solo con el sueldo del fútbol y que es imprescindible una formación académica además para las chicas. Todas o la gran mayoría de las integrantes del equipo estamos estudiando porque nunca se sabe. A mí nadie me asegura que si me lesiono pueda volver a esto.

P: Por ello, supongo que todo el fútbol femenino se está moviendo para alcanzar la ansiada equiparación salarial, ¿es cierto?

R: Claro. Quiero agradecerle a la AFE el apoyo que nos profesa porque junto a nosotras es una organización que lucha por los derechos de las jugadoras.

P: Entrando a valorar el crecimiento general del fútbol femenino en este país en los últimos años, ¿cómo lo evalúas?

R: Yo llevo bastante tiempo jugando en este club y la verdad que puedo decir que los cambios han sido considerables y sobre todo han ido a mejor. Sí que es cierto que hay mucho por lo que luchar e infinidad de aspectos por los que matizar. Yo creo que poco a poco el fútbol femenino está reivindicándose.

P: Este año hay mundial absoluto, ¿cómo ves a la selección de Jorge Vilda?

R: Creo que es un equipo muy capacitado y con mucho potencial. Sí que es innegable que con los rivales que tienen en fase de grupo tendrán que dar todo lo que tienen. En España tienen mucha calidad y pienso que pueden hacer un buen papel.

P: Se puede decir que tienes una gran experiencia vistiendo los colores de la selección, ¿te ves en un futuro defendiendo a la absoluta?

R: Es complicado por la calidad que atesoramos todas y cada una de las jugadoras que aspiramos a eso. Yo seguiré trabajando para algún día llegar a eso.

P: Durante el europeo sub-19 se pudo apreciar que guardas grandes lazos con muchas de las integrantes del equipo, entre ellas Rosa Márquez, la jugadora del Betis, ¿hay ese pique Sevilla-Betis cuando vestís los colores de La Roja?

R: Para nada. Sí que es verdad que habían algunos comentarios pero siempre desde la sátira y el humor. Pedro López –seleccionador nacional sub-19- lo dice constantemente, somos la conexión andaluza porque nos apañamos y entendemos a las mil maravillas. Desde aquí quiero mandarle un saludo a Rosa.

P: ¿Quién es tu mejor amiga en el vestuario del Sevilla FC o al menos con la que más confianza tienes?

R: No sabría decir a nadie en especial. Sí que es verdad que con muchas me llevo súper bien, como con Tony porque me llevo todo el día hablando inglés para aprender, con Maite, Noelia Gil, etc. Creo que somos una gran familia y somos de los poquitos equipos que tenemos una profunda unión más allá de lo que suceda en el verde. Dentro del campo somos increíbles.

P: Otras veces has comentado que tus sueños eran subir al Sevilla a primera e ir con la selección. Además de ir con la absoluta, ¿te queda algún sueño más por cumplir?

R: Este año por lo menos llegar al objetivo porque es una azarosa situación. Otro sueño puede ser llegar y ganar una Copa de la Reina.

Aquí, la entrevista completa en vídeo y con más preguntas.