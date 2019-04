Toni Duggan: "Cuando llega la presión damos la talla"

Autoexigente e inconformista, la guerrera atacante de Liverpool, Toni Duggan, analizó su situación personal y valoró las opciones del FCB Femení en la presente campaña, en declaraciones exclusivas a VAVEL este martes, en la previa del encuentro de UWCL con el LSK Kvinner.

Pregunta: Toni, ¿cómo te estás viendo en el presente curso?

Respuesta: Creo que he tenido temporadas mejores, aunque creo que lo estoy haciendo bien. He tenido unas cuantas lesiones en las últimas semanas, pero me estoy encontrando bien. Está siendo una temporada de claros y oscuros, difícil, porque tuvimos un cambio de entrenador, ya que no teníamos muy buenos resultados, pero me estoy esforzando. Adoro jugar en el FC Barcelona, el equipo es muy bueno y las chicas son fantásticas.

Pregunta: ¿Te parece que estás yendo de menos a más?

Respuesta: Creo que estoy mejorando todo el tiempo como futbolista, con la edad. Si miro atrás, a cuando tenía 22 o 23 años, siento que he progresado mucho en poco tiempo. Queda mucho por mejorar, pero ese es el motivo por el que vine a Barcelona, quería salir de mi zona cómoda y dar un paso al frente.

Pregunta: Del 1 al 10, ¿qué puntuación te darías en la actualidad?

Respuesta: Me gustaría pensar en un 7, no me gusta parecer arrogante ni nada parecido, porque creo que siempre hay margen de mejora.

Pregunta: ¿Qué crees que te está faltando?

Respuesta: Tener más minutos, estoy entrando y saliendo del equipo. También ser más consistente, y marcar más goles.

Pregunta: Que no estés teniendo tanto protagonismo, ¿se debe quizá a las múltiples opciones que tiene el entrenador en las diferentes posiciones del campo?

Respuesta: Tenemos una plantilla amplia, es la manera que tiene de funcionar el FC Barcelona. Cuando estaba en Inglaterra jugaba prácticamente todos los partidos, es diferente ahora para mí, al cambiar siempre el equipo, pero es algo que asumo, ya estoy acostumbrada.

Toni Duggan, en un partido de la UWCL | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Mantener viva la llama

Pregunta: Tras la victoria sobre el Atlético en el Wanda, se ha generado un aire distinto, pero durante la temporada se han dado altibajos no ya en resultados, sino también en juego, que han llevado a muchos a perder la fe en el equipo. ¿Os ha llegado esa sensación?

Respuesta: Es normal, es difícil jugar toda la temporada al máximo nivel de nuestra capacidad, no muchos equipos hacen eso, siempre hay un pequeño bajón, pero nosotras hemos tenido unos cuantos en lo que va de curso, y por supuesto perder a nuestro entrenador es un tema serio. Sin embargo, nosotras nos hemos puesto en pie para seguir luchando. Cuando jugamos contra el Atlético en casa ellas se podían haber puesto con 7 puntos de diferencia, y nos llevamos el partido en el último suspiro. Esta vez nos podían haber sacado 9 de ventaja, y volvimos a ganar. Cuando llega la presión damos la talla, pero necesitamos hacerlo cada semana ahora, porque es muy importante para el club y para nosotras.

Pregunta: ¿Qué supuso para ti la salida de Fran Sánchez?

Respuesta: Era una decisión del club. Nosotras como futbolistas estamos aquí para jugar al fútbol, ganar partidos y ayudar al equipo. Un cambio de entrenador no es nuestra responsabilidad, es cómo el club lo entiende. Fran es una persona fantástica, desgraciadamente para él nos tuvo que dejar, pero ahora tenemos a Lluís, lo estamos haciendo bien de nuevo, jugando bien. Como jugadora, solo tienes que adaptarte a estas cosas.

El del Wanda era uno de esos partidos que no quieres recordar si no ganas

Pregunta: Firmaste el 0-2 en el Wanda Metropolitano el pasado domingo, en un día que seguro nunca se borrará de tu memoria.

Respuesta: No olvidaré nunca este día. Era un día para hacer historia, tanto si marcaba como si no, pero como delantera estoy muy feliz por haber marcado el gol. Fue una ocasión increíble para el fútbol femenino en general, y estoy orgullosa de haber sido participe. Para mí lo más importante es que pudimos sumar los tres puntos, porque la ocasión era excepcional, pero es uno de esos partidos que no quieres recordar si no los ganas. Si no hubiésemos ganado, se nos hubiese ido la Liga, pero ahora aún tenemos algunas opciones de ganarla.

Pregunta: Vienes de Inglaterra, un país en el que el fútbol femenino quizá esté en otra dimensión.

Respuesta: El estilo de juego en Inglaterra es diferente al de España, pasa lo mismo que con el fútbol masculino. En cuestión de lo que ha crecido el fútbol femenino creo que Inglaterra y España lo están haciendo bien, en los últimos 5 o 10 años el fútbol femenino ha crecido de tal manera tanto aquí como allí, me siento orgullosa de ser parte de ello.

El Wanda, como una final de Copa

Pregunta: ¿Y qué me dices respecto al número de espectadores?

Respuesta: He jugado en campos donde había 45 o 50 mil personas, algo similar a lo que vivimos el domingo. Con el Manchester City he jugado ante mil, dos mil, tres mil personas, la cifra no era tan consistente, pero tenemos muchos fans del futfem en Inglaterra. Siempre hay mucha gente cuando se trata de una final de Copa, y el domingo en el Wanda me parecía una final de Copa.

Pregunta: ¿Qué significa para el equipo salir victorioso de la eliminatoria con el LSK Kvinner?

Respuesta: El Barcelona es un club top, siempre habrá presión y expectativas. El club espera de nosotras que estemos en las semifinales, y en la final, y nosotras como jugadoras tenemos que asimilar esa presión y asegurarnos de alcanzar ese objetivo, porque como futbolistas también deseamos estar en la siguiente ronda. Será un partido complicado, cada partido en Champions lo es, pero estoy convencida de que nuestro equipo es lo suficientemente bueno como para conseguir el pase.

Si no llenamos el Mini, no podremos jugar nunca en el Camp Nou

Pregunta: ¿Cuál es el mensaje que lanza a la afición de cara al partido de este miércoles?

Respuesta: Pido a los fans que vengan y nos animen, que nos den calor. Mucha gente quiere que juguemos en el Camp Nou, pero si no llenamos el Mini Estadi, no podremos jugar nunca en el Camp Nou. Ven, apóyanos, eso ayudará al equipo.

Pregunta: ¿Cree que la repercusión que tuvo ese histórico encuentro en el Wanda ayudará a que vengan más seguidores al Mini?

Respueta: Cuanto más hable la gente sobre fútbol femenino, cuanto más salga en los medios, mejor, eso hará que se genere más interés y que más gente quiera venir a vernos. Estoy segura de que después de lo que hemos vivido el domingo en el Wanda, habrá más gente en nuestro partido el miércoles, y cuando ellos vengan, nosotras tenemos que asegurarnos de que damos la talla para que vuelvan de nuevo, y así cada semana.