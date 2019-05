Un Villarreal que juega con fuego recibe a un Eibar sin nada en juego

La realidad es que los pupilos de Javier Calleja no atraviesan por un buen momento. Sí es cierto, que en las últimas 5 jornadas de Liga han vencido en 3, siendo las dos últimas en las que no han conseguido victoria alguna. En la penúltima jornada disputada hasta la fecha, el submarino amarillo no pasó del empate frente a la SD Huesca, siendo Pablo fornals el encargado de abrir el marcador y Chimy Ávila de igualarlo.



En la trigésimo sexta jornada de la Liga Santander, el Villarreal cayó por 3-2 en el Santiago Bernabéu. Actualmente, se encuentra en 16ª posición con 3 puntos de margen sobre el descenso, el cual lo marca el Girona.



Lo cierto es que la SD Eibar no se juega absolutamente nada si atendemos a lo que la lógica nos indica, pues matemáticamente todavía goza de opciones de quedar séptima; actualmente, los de José Luis Mendilibar suman un total de 46 puntos por los 50 del Athletic Club, quién marca esa séptima plaza.



El equipo guipuzcoano suma dos victorias consecutivas en Liga, tras haber vencido primero, en Mestalla al Valencia por 0-1, y posteriormente al Real Betis, también por la mínima, en Ipurúa, con tantos de Charles en el minuto 93, en Valencia, y de Cote en el 45, en casa, respectivamente.



Evidentemente, y con dos jornadas aún por disputarse, los números nos indican que la posibilidad, por muy pequeña que sea, existe.



Los que jugarán de locales necesitan sí o sí sumar los tres puntos para no pasar apuros y no descender de categoría, pues sería impropio de su nivel.



En definitiva, el submarino amarillo no puede fallar si no quiere meterse en graves problemas. Un choque que definirá completamente las aspiraciones europeas de la SD Eibar, aunque haya constancia de que éstas son remotas.