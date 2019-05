Aitana Bonmatí: "Tenemos que ser atrevidas, no venirnos atrás y jugar a lo que sabemos"

No habían pasado ni 24 horas desde que el club hiciese oficial el anuncio de su renovación como azulgrana hasta el 30 de junio de 2022, cuando Aitana atendía a los medios en el pabellón de balonmano de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, antes de desplazarse con el resto de la expedición hasta Budapest para disputar la Final de la UEFA Women's Champions League.

La de Sant Pere de Ribes no resta mérito a las francesas, pero asegura que pueden plantarle cara en Hungría. "Las conocemos, sabemos como juegan y el potencial que tienen, no será algo nuevo. Podemos usar el partido del año pasado como ejemplo para afrontar esta Final", dijo.

Ousadia e alegria para vencer

Para la mediocentro no basta con mantener a ralla al a priori favorito Olympique: "Hemos de arriesgar un poco. No podemos estar todo el partido cerradas atrás porque si no, no haremos ningún gol. Si queremos ganar la Final, tenemos que marcar nosotras también. Seremos atrevidas, intentaremos llevar a cabo nuestro estilo de juego y a ver cómo sale todo. Estamos con confianza de lo que podemos lograr".

Espero no llegar a los penaltis porque me pondría muy nerviosa

Si algo tenía claro Aitana, es que pese a que es una posibilidad como cualquier otra, preferiría evitar los lanzamientos desde los once metros. "Los penaltis son una suerte, puede pasar. Espero no llegar a los penaltis porque me pondría muy nerviosa", reconoció la azulgrana.

Azulgrana al menos hasta 2022

La futbolista, de apenas 21 años, expresó la tranquilidad que le da el haber cerrado el acuerdo de renovación con el FC Barcelona: "Aunque me quedaba un año en el Barça, tenía un futuro un poco incierto, pero al final me he quedado en el club donde he crecido y donde creo que puedo mejorar y seguir creciendo aún más. Aquí es donde estoy más cómoda, es mi familia, estoy muy contenta por la renovación".

La clave de la final, según Aitana, está en jugarle sin miedo a su rival. "Vamos a por todas en el partido, es muy bonito para todos nosotros, esperamos que sea un buen día. Para marcar al Olympique tenemos que ser atrevidas, no venirnos atrás y jugar a lo que sabemos, con confianza, sin presión. Sabiendo que ellas son muy buenas, pero nosotras también", concluyó la catalana.