Antonio Mohamed: "El tiempo me dio la razón"

Que Antonio Mohamed es un personaje no es nada nuevo y que una vez terminada la temporada iba a hablar no era un secreto. Hoy analizó su etapa en España y como salió del Celta de Vigo para AS en su edición mexicana.

Él se ve como un entrenador con éxito (posee cinco títulos en su haber), pero considera que su etapa en España no fue lo que esperaba de la mejor liga del mundo, quizás por el hecho de haber sido cesado antes de tiempo o porque su planteamiento no congeniaba con el estilo que quería marcar la dirección deportiva. El Turco asegura que “hice todo lo necesario para que el conjunto caminara”, pero una vez sus caminos se separaron regresó para dirigir a Huracán.

Sobre España indica que: "Fue una muy buena experiencia. Desde lo futbolístico, los resultados se dieron muy bien, pero hubo una cuestión de formas, que no fueron las mejores. Ellos no estaban de acuerdo conmigo y yo con ellos y no pudimos seguir adelante.”

Con el argentino, que aguantó en el banquillo de Balaídos las doce primeras jornadas de Liga, los gallegos sumaron 14 puntos. Después de un inicio intenso e ilusionante sumando siete de nueve puntos posibles y asegurando que “por mí, vamos a luchar por la Liga”, las desavenencias entre el Turco y el vestuario se acentuaron. Aunque el equipo no estaba en situación de riesgo extremo, el Celta decidió prescindir del técnico porque no transmitía ni se observaba nada del estilo característico de buen fútbol que gusta en Vigo. Desde la directiva se señalaba que no se estaban utilizando bien los recursos de los que disponía y que, por lo tanto, se necesitaba un cambio de rumbo.

Esa variante la cogió Miguel Cardoso. El luso no sólo no consiguió cambiar la dinámica ni mejoró los números de su antecesor, sino que hundió más en la clasificación al conjunto celeste, si bien la lesión de Iago Aspas podría haber cambiado su destino. Entonces cogió las riendas Fran Escribá, conocedor de la Liga Española y artífice, con permiso del genio de Moaña, de lograr la permanencia. Sin cambiar demasiado ningún aspecto, confirió empaque y orden a un conjunto caótico hasta el momento.

“El tiempo me terminó dando la razón, cuando terminó la temporada el equipo casi desciende, lamentablemente yo tenía razón de cómo debía jugar el equipo. Para mí es una etapa cerrada”, añadió. Agradezco a la gente que confío en mí, pero no pudimos hacer conexión con la directiva y el Cuerpo Técnico", mencionó por último Mohamed.

Si bien esta experiencia no salió como hubiese querido, el Turco se está preparando más para cuando exista otra oportunidad de demostrar sus ideas en Europa. Incluso asegura que hace poco un equipo preguntó por su situación. "Tuve hace poco la posibilidad linda de volver a España pero no quise, preferí esperar y acomodarme. Quería estar tranquilo, seguir preparándome y esperar el próximo desafío sabiendo que va a ser algo muy bueno", señaló.

Néstor Araújo, su apuesta

Dejando ya su ser, quiso poner en valor la figura de Néstor Araújo, jugador que vino de su mano esta temporada y al que le augura un gran futuro. Araujo es un gran jugador, un futbolista de primer nivel. Apostamos por él y estoy muy feliz que le haya ido muy bien, estoy seguro que del Celta va a saltar a otro gran equipo de Europa", sentenció el 'Turco' Mohamed, indicando que no cree que dure mucho más en la plantilla del Celta de Vigo.