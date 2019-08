Zidane: "Tenemos que estar más convencidos de lo que estamos haciendo"

El Real Madrid empató 1-1 contra el Valladolid en la segunda jornada de La Liga, después de un partido en el que su equipo tuvo multiplicidad de llegadas al arco rival, pero que no pudieron concretar y que una desconcentración en los últimos minutos de juego, les costó la victoria.

Esta situación incomodó al entrenador, y mostró su descontento por haber dejado escapar los tres puntos: “Nos vamos con mal sabor de boca porque hicimos lo más difícil, que es marcar casi al final de la segunda parte pero luego en tres minutos nos empatan. Es difícil para nosotros porque merecimos más, los tres puntos, sobre todo en la primera parte porque tuvimos muchas ocasiones y solo nos ha faltado el gol”.

Opinó sobre los errores que llevaron al empate del Valladolid, siendo enfático que más de un problema especifico, fue una falta de concentración generalizada: “No es la pérdida de balón de Kroos, que puede pasar en cualquier momento, pero es que estábamos fuera de sito para defender. Hicimos lo más difícil y luego el balón lo tenemos que mandar lejos. No ha sido posible la victoria y tenemos que crecer y jugar los 90 minutos porque hoy en día no podemos jugar 60 o 70”.



La gran cantidad de oportunidades de gol desperdiciadas en el primer tiempo llamó la atención de muchos, incluyendo al francés, pero confía en que la situación mejorará: “No tenemos falta de gol. Tenemos que estar más convencidos de lo que estamos haciendo. Jović en la primera ocasión que ha tenido la ha mandado al larguero y Benzema ha metido el gol. Tenemos que insistir y tiene que llegar un momento en que cambie la cosa. En la primera parte podemos estar contentos de crear muchas ocasiones de gol. Ha faltado meter ese gol para luego estar más positivos y tener confianza, pero vamos a insistir y pensar que un partido tiene 90 minutos”.



Sin dudas hubo un cambio en el ritmo y rendimiento del equipo entre el primer y segundo tiempo, con una notoria desmejora, pero para el técnico las razones de esto no fueron físicas: “No ha sido un bajón físico. Estamos en el inicio de la temporada. El calor tampoco porque es igual para los dos equipos. Entramos menos convencidos y nuestro juego no ha sido fluido y cuando no es así tenemos dificultades. No es un problema físico”.



Una de las sorpresas al inicio del partido fue la titularidad de James, jugador polémico a lo largo de la campaña de Zidane como entrenador, ya que no es secreto que no es de sus predilectos. Aun así, el colombiano jugó desde el inicio, haciendo un muy buen partido, hasta que salió en el minuto 57: “Su partido ha sido bueno. Ha salido del campo porque estaba un poco tocado y si un jugador tiene molestias preferimos no arriesgar. Ha hecho un buen partido, sobre todo en la primera parte como todo el equipo”.

Por último volvió a pedir el acompañamiento de la afición madridista, a pesar el empate apenas en la segunda jornada y las pocas buenas impresiones que ha dejado su equipo y su gestión de los últimos meses: “Noto la presión, claro. Nuestro público nos tiene que ayudar de todas formas. Sé que es complicado y difícil, pero lo pido como cuando se ganaban títulos. Necesitamos a nuestra afición con el equipo y nosotros pondremos todo de nuestra parte”.