Previa Getafe vs Trabzonspor: Vuelve el EuroGeta: Episodio 1

La cosecha getafense más importante de la temporada pasada se comienza a recoger mañana en el Coliseum Alfonso Pérez. Un quinto puesto, inesperado a principios de temporada, que supo casi a poco, tras rozar la Champions con las yemas de los dedos, devuelve una competición europea al sur de Madrid. Ya no se llama Copa de la UEFA como la última vez que pasó por aquí, el formato es algo diferente, pero la ilusión es exactamente la misma que en la primera participación. Jugar en Europa es algo que no se hace todos los años (a excepción de los grandes de la Liga) ni que todos los equipos pueden presumir de ello. A pesar de la corta historia del equipo en Primera, apenas han pasado quince años de su debut en la categoría, es su tercera participación, lo cual habla muy bien de todos los estamentos del club.



En busca de la victoria que dé alas



El inicio no ha sido el soñado para el equipo dirigido por Bordalás. No se conoce la victoria en partido oficial llevando cuatro jornadas disputadas. Es la peor clasificación a estas alturas de liga desde el descenso de 2016 y ocupa posiciones de regreso a Segunda División. En algunos partidos el equipo ha merecido más, pero no ha sabido cerrar el marcador como ocurrió ante el Betis, o le ha faltado un poco de ambición y suerte frente a Athletic y Alavés. Las señales no son malas, la situación no es límite, pero los azulones deben sacar resultados positivos si no quieren meterse en una dinámica peligrosa, que les lleve a afrontar la temporada con unos objetivos diferentes a los previstos en julio.

El once que saldrá mañana es toda una incógnita. Rotaciones, lesiones, etc. hacen difícil acertar las intenciones de José Bordalás. Chichizola podría debutar en la portería, en defensa Oliveira o Bruno pueden tener su oportunidad de ganarse la confianza del míster. En el medio, habrá oportunidad para los fichajes. A Kenedy, Jason y Timor les hacen falta minutos para adaptarse y acoplarse. En ataque, Enric Gallego, mayor desembolso del verano en Getafe, formará parte del once inicial y buscará abrirse paso a base de goles.

El Getafe no se impuso en el Villamarín a pesar de la superioridad numérica. Fuente: La Liga

El refugio de cracks venidos a menos

Desde Turquía, concretamente de las orillas del Mar Negro, llega el Trabzonspor, uno de los pocos clubes capaces de haber roto el triunvirato formado por el Galatasaray, Besiktas y Fenerbahce en la Superliga Turca. La pasada campaña, los Tigres finalizaron en cuarta posición en el campeonato doméstico, a tan solo seis puntos del campeón, el Galatasaray. Esta campaña el equipo permanece invicto, pero solo ha logrado los tres puntos en una ocasión, ante el Malatyaspor.

Los refuerzos del verano invitan a pensar que sus objetivos son altos. Han perdido a Yusuf Yacizi, el habilidoso mediocentro ofensivo internacional por Turquía, que salió con destino Lille, siendo la venta más cara de la historia del club turco. Respecto a las altas, el club de la antigua Trebisonda ha tenido su fichaje galáctico, nada más y nada menos que Daniel Sturridge, flamante campeón de Europa con el Liverpool. Apenas entraba en los planes de Jürgen Klopp, por lo que ha buscado acomodo al otro extremo del continente. Otro campeón de Europa ex del Chelsea, como John Obi Mikel, ha llegado para reforzar la medular. Futbolistas experimentados en grandes ligas como Edgar Ié, el noruego Alexander Sörloth o "El Principito" Sosa, que formó parte del plantel del último Atlético campeón de Liga, conforman un equipo muy peligroso y que si pone toda la carne en el asador en la competición, puede protagonizar sorpresas.

Sin llegar a la obsesión, en Getafe no olvidan la eliminación con el Bayern, que dejó un triste recuerdo imborrable en los aficionados. Es el año de dejar esos fantasmas atrás y ver al equipo alcanzar las cotas de éxitos en Europa. Desde luego, que por ganas y motivación en todos los estamentos no será. Que comience el primer asalto.

Alineaciones probables

Getafe: David Soria; Damián, Djené, Bruno, Raúl García; Portillo, Timor, Jason, Kenedy; Ángel y Enric Gallego.

Trabzonspor: Cakir; Nóvak, Türkmen, Hosseini, Pereira; Nwakaeme, Sosa, Mikel, Patmak, Avdjaj; y Sturridge.