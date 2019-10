Fede Valverde: “Hay que seguir entrenando, trabajando duro y que me sirva de motivación”

A su llegada a Uruguay, el joven jugador del Real Madrid compareció ante los medios. El medio central participará en el parón de selecciones en un doble amistoso ante Perú. Valverde ha hecho una gran entrada a nivel futbolístico tanto en España como en su país natal por lo que compareció para explicar su actual rendimiento, que va a pasos de gigante: “Hay que saber mantener los pies en la tierra. Sirve de motivación para trabajar y seguir mejorando y aprendiendo de los compañeros que me tocan. No hay que leer mucho para no crecerse. Yo trato de no leer. Es bonito que hablen bien de ti, pero hay que saber mantenerse en la línea”.

El uruguayo también destacó cómo le han abierto un hueco en el conjunto blanco y cómo es la relación con sus compañeros. “Me siento como en cualquier lugar del centro del campo: Zidane me pone de 5 o de 8. Ahí me siento cómodo, seguro a la hora de jugar y con ganas de llegar al área rival. Me pide que dé lo mejor de mí, lo que soy en los entrenamientos. Cuando un técnico te brinda esa confianza, te ayuda mucho”.

Además, Valverde explicó las palabras del técnico francés como mejora y para que el joven uruguayo saque más rendimiento a los partidos. “Me pide que aproveche el físico que tengo, el ir para adelante a presionar, ir a delante y volver, tratar de llegar al área rival y siempre bromea con que dispare al arco, porque a veces en los partidos me cuesta y en los entrenamientos reviento el arco. Es muy bonito pero también hay que saber mantenerse bajo perfil, hay que seguir entrenando, trabajando duro y que me sirva de motivación. Que gente como Zidane u otros jugadores me estén hablando de esa manera tengo que disfrutarlo y aprovecharlo para motivación”, explicó.

Valverde insistió en que se siente con mucha confianza dentro de su equipo gracias a la seguridad que le brinda el cuerpo técnico y sus compañeros.