Courtois: "Hay que recuperarnos, prepararnos y viajar a Estambul a ganar"

El arquero del Real Madrid declaró tan pronto el partido ante el Mallorca finalizó. La derrota 1-0 del equipo merengue fue un golpe duro para los jugadores, después de un partido frustrante.

Courtois dijo no haberse sorprendido de la forma de jugar del Mallorca, pero no pudieron controlarlo en el inicio del encuentro: “Creo que era el Mallorca que esperábamos. El mister nos había dicho que iban a empezar con mucho entusiasmo y mucha intensidad, que lo teníamos que igualar al principio. Los primeros 10 minutos nos costaron mucho”.

El gol con el que ganó el Mallorca fue una sorpresa en el minuto 7 que el belga no pudo detener: “El que metió el gol es diestro y va bien adentro, lo mete bien al segundo palo”. Y a pesar de que el Madrid intentó remontar, no lo logró: “Después tuvimos ocasiones, pero siempre faltó el último pase que no llegó. Ellos no tuvieron más ocasiones entonces creo que fue una pena, había que ganar”.

En el segundo tiempo tuvieron jugar con un jugador menos debido a la expulsión de Álvaro Odriozola, lo que para el arquero agravó los problemas: “La primera amarilla desde donde yo estaba yo vi que iba a la pelota, la segunda si es justa. Yo creo que en ese momento con una tarjeta ya no hay que hacer falta, pero la adrenalina de querer ganar el partido. Con 10 fue aun mas difícil”.

Después de la polémica entre semana por el aplazamiento del clásico contra el Barcelona, le preguntaron si fue algo que les hubiera afectado, lo que Thibaut negó: “No pensábamos en lo del clásico, eso era en una semana, teníamos primero este partido y después Estambul que también tenemos que ganar allá”.

En la búsqueda de explicaciones ante la derrota, se piensa en las lesiones que rondan constantemente al equipo, en especial después de el parón FIFA: “Todos volvimos de nuestras selecciones el miércoles o el jueves y no tuvimos mucho tiempo para preocuparnos de las lesiones, hay que recuperarnos, prepararnos y viajar a Estambul a ganar”.

Fue claro que el arquero finalizó el partido con un sinsabor de poder haber hecho algo más: “Vamos a luchar hasta el final siempre y hoy no hemos jugado mal, solo no nos salía el último pase, si no creo que podríamos haber metido uno, dos o tres goles, pero no nos salió”.