Joel Robles: "A disfrutar de los tres puntos siendo realistas"

Emerson, vital por la banda derecha

El lateral cuajó lo que hasta ahora sería su mejor partido con el Betis, ya no sólo por el gol, sino también porque se le vio seguro en defensa y a buen nivel en ataque con internadas por banda e incluso algún que otro tiro a puerta. No obstante, el brasileño atendió a los medios de comunicación y comentó que el equipo tiene una forma de jugar distinta a la de la pasada temporada, y que va a haber momentos en los encuentros en los que sufrirá sin balón y tienen que mirar a portería: "Hay partidos que tenemos que tener eso en la cabeza, que no vamos a estar bien sin balón y tenemos que marcar gol", decía el internacional. También dejó caer que aún no se creía que él iba a estar en la convocatoria de la Selección Brasileña: "No me lo creo todavía, es una cosa impresionante, porque todos saben que la camiseta de Brasil es la más grande de todas."

Joel Robles, un seguro para la portería

El portero madrileño, que fue pitado durante el partido, realizó un buen partido que se caracterizó por un sinfín de paradas para frenar los ataques de los delanteros celestes. Sin embargo, el meta deja claro que no están dando su mejor nivel a pesar de los tres puntos: "A disfrutar de los tres puntos siendo realistas de que no estamos a nuestro mejor nivel, e incluso estamos dolidos y cabreados porque en fases del partido no nos salían las cosas." Dejó caer en sus declaraciones, la tristeza que le producen los rumores que han salido durante la semana sobre una posible vuelta de Quique Setién: "Me fastidian las cosas que venden muchos medios que no estamos con el míster, cuando la realidad es que el equipo está con el míster y la directiva está con el míster."

Marc Bartra, más que compromiso

El central catalán, que no había cuajado un buen inicio de campaña, realizó un buen partido, en el que incluso se llevó la ovación de la afición en el cambio. Bartra tuvo que jugar en algunas fases del encuentro como mediocentro defensivo, ayudando al canterano Ismael, y la verdad es que se sintió cómodo: "Es una posición en la que me he sentido cómodo y puedo ayudar, aunque mi posición es central, pero lo importante es ayudar al equipo." También dejó caer que van a intentar a toda costa la victoria en el Santigo Bernabeú, en el duelo que enfrentará al Betis con el conjunto madrileño el sábado a las nueve de la noche: "Hay muchísimo nivel. Ya sabemos lo que es ganar en el Bernabéu, ya lo hicimos el año pasado y vamos a por todas", sentenció.