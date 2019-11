Previa Real Madrid – Betis: como en casa en ningún sitio

Los verdiblancos visitan la capital de España. El Santiago Bernabéu se prepara una jornada más para un partido de liga. La emoción está a flor de piel y no es para menos después de la victoria ante el Leganés. El pasado 30 de octubre se dejó ver a un Madrid que llevaba mucho tiempo oculto. Catorce posiciones son las que separan al Betis del Real Madrid. Los béticos tratarán de sumar por tercera temporada consecutiva en el campo madridista.

Espléndida victoria

El conjunto blanco llevaba tiempo sin sentirse tan cómodo en el terreno de juego, casi olvidando esa sensación. El partido contra el Leganés fue el mejor partido que llevan los merengues en lo que va de Liga. Una goleada que sirve para que tanto Zidane como su equipo recupere la confianza en partidos venideros como por ejemplo ante el Betis.

Una de las posibles incógnitas del partido será saber si continúa la racha de Rodrygo. El joven brasileño de 18 años ha comenzado con el pie derecho y favorablemente, ya que ha marcado en los dos partidos que ha jugado. Probablemente, el técnico francés vuelva a contar con él y quizás vuelva a anotar un tanto.

Los de Zidane han cedido únicamente un empate como local. Las últimas cuatro victorias han llegado de la misma forma: marcando dos o más goles y venciendo al descanso y al final del partido.

¿Plan A?

Algo más de dos meses han pasado desde el nuevo proyecto de Zidane, donde los madridistas han pasado por diez partidos de Liga y tres de Champions, donde el francés ha podido combinar piezas para encontrar el sistema de engranaje que funcione a la perfección. No sería de extrañar que Zizou volviera a repetir el once ante el Leganés. Ese mismo once ya venció en Estambul y en Liga logró su primera victoria cómoda.

Quizás fuera el largo descanso que los madridistas tuvieron al no jugar el clásico, o no. Zidane mantiene la incertidumbre. “No sé lo que hubiera pasado. Nosotros jugamos cuando nos digan que tenemos que jugar. Preparamos el partido de Leganés bien, con un poco más de tiempo. El Clásico lo vamos a tener que jugar, el ‘problema’ lo vamos a tener igual”, dijo Zidane durante la rueda de prensa.

A pesar de las especulaciones que se puedan hacer sobre plan A o cualquier otra letra, Zizou lo niega rotundamente. “Hay jugadores que están mejor o peor. No tengo un ‘Plan A’ o un ‘Plan B’. Cada tres días tengo que dejar fuera a jugadores de calidad y cuento con todos, eso es lo que más me molesta. Yo intento elegir a los que mejor están, pero puedo cambiar. No me gusta que se diga que tenga un equipo A o un equipo B o C. No es verdad”, confirmaba el francés.

Un Betis esperanzador

El Betis piensa en su inminente compromiso liguero. El equipo verdiblanco, después de superar al Real Club Celta por 2-1, tiene como destino el estadio Santiago Bernabéu. En las dos últimas temporadas, el Betis consiguió el triunfo en sus visitas a Chamartín. En la temporada 17-18 lo hizo a través de un solitario gol de Sanabria (0-1) mientras que en la temporada 18-19 fueron los tantos de Loren y Jesé los que le dieron la victoria al Betis (0-2). Pese a esos datos, el conjunto de Rubi es el visitante que más goles encaja, ha recibido 14 tantos en cinco salidas.

Rubi ha llamado a 20 futbolistas que formarán parte de la expedición verdiblanca. Fuera quedan los lesionados Javi García, William Carvalho, Dani Martín y Juanmi, además de Kaptoum y Francis por decisión técnica.

Posible alineación Real Madrid – Betis

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ferland Mendy, Sergio Ramos, Varane, Fede Valverde, Kroos, Casemiro, Benzema, Eden Hazard, Rodrygo.

Betis: Joel Robles, Aïssa Mandi, Álex Moreno, Barragán, Marc Bartra, Zouhair Feddal, Canales, Guardado, Ismael Gutiérrez, Tello, Loren Morón.