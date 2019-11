Rubi: "Que salgan voces importantes respaldándote viene bien"

El técnico catalán se ha mostrado bastante optimista en el partido que enfrentará a los verdiblancos contra el eterno rival, debido a los buenos resultados obtenidos en las dos últimas jornadas en las que el Real Betis ha conseguido sacar cuatro de los seis posibles ante Celta y Real Madrid: "El día de la Real Sociedad fue un día muy malo, pero por otro lado, cuando limpias todo lo que hay en casa, se habla de las cosas, se pone un plan para el futuro y la predisposición está siendo espectacular. Ahora la pena es que no podáis ver los entrenamientos, porque los jugadores se dejan la vida desde hace quince días. Esta semana es la repera. Nos llega en un buen momento respecto a cómo ha ido hasta día de hoy la temporada. Ojalá en la segunda vuelta nos llegue mejor, pero sí que es un momento de mucha confianza", comentaba Rubi.

Rubi agradece el apoyo abierto que ha recibido por parte de sus jugadores en los últimos días: "Tal y como está montado el negocio, que salgan voces importantes respaldándote viene bien para no tener dudas para el resto de la gente, pero yo nunca os he ocultado que tuvimos dificultades al principio, y ahora todo va como la seda. Yo no tenía ninguna duda de que fuera a ir bien", afirmaba el técnico.

El ex entrenador del Huesca ha comentado que no tiene un sistema de juego fijo, ya que es un técnico que cambia dependiendo del partido, del resultados y demás variantes: "Yo no tengo un sistema, intento trabajar diferentes variantes en una idea de juego, y como entrenador tengo que ser capaz de ello. Si no, me faltarían conocimientos. El otro día expliqué por qué jugamos así en el Bernabéu, y el domingo explicaré por qué elegí el sistema de juego que utilicemos”, explicaba el técnico.

Sobre el planteamiento defensivo planteó en el Santiago Bernabéu, Rubí decía: "Queremos ser siempre protagonistas con el balón. A veces no te dejan, no hay consignas para no tener el balón, pero quiero ser vertical, no tener el balón por tener, sino buscar portería rival. A veces se consigue y otras no. Tuvimos fases aun así de tutear al Real Madrid", finalizaba el entrenador bético.