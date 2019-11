Barcelona - Celta: arranca la era Óscar García

Entrenador nuevo, ¿victoria asegurada? Esa es una de las grandes preguntas que se hace la parroquia celeste. Si aún por encima el rival es el F.C. Barcelona, hace que una victoria tornase en épica. Hoy se sentó a los micros por primera vez Óscar García Junyent.

En su primera rueda de prensa aseguró que él no es un mago y que “tres días es poco, pero hemos dado los primeros pasos”, aunque cree que tanto la plantilla como él tienen claro el camino a seguir. Para Óscar la confianza es el factor clave, “hemos comenzado a trabajar algunos conceptos. Vamos a ir a hacer nuestro partido y espero que recuperemos la confianza, que nos sirva al menos para eso”.

Nunca imaginé debutar en el Camp Nou. Siempre estuve fuera y es un sitio especial para mí, donde he pasado más de media vida.

Sobre el planteamiento contra un rival de la talla del Barcelona comentó que “vamos a intentar ganar. Sabemos el campo al que vamos y la situación en que están ellos, pero nos tenemos que centrar mucho en nosotros, en mejorar cada semana y cada jornada estar mejor”.

No quiso dar pistas sobre el esquema de juego, alegando que no están en condiciones de dar ayudas al rival. Le preguntaron sobre el planteamiento del Slavia en el duelo de Champions, a lo que añadió “el Slavia jugó de una manera muy clara pero cada equipo es diferente. No hay una idea clara de hacerles daño. No es fácil, puedes hacer un buen partido y Messi tiene una falta y la coloca a la escuadra”.

“Todos los equipos las tienen, lo tengo claro. Hay calidad, pero solo con la calidad no compites y tenemos que competir”, dijo acerca del ratio de mejora del conjunto vigués. “Vamos a trabajar para intentar cambiar cosas lo antes posible. Un equipo de esta calidad no puede estar luchando por evitar el descenso”, añadió. Más sobre la plantilla: “Espero que me sigan sorprendiendo, sé del nivel, he visto muchos partidos, he visto partidos de todos los jugadores. Se necesita ese plus de mejora individual y colectivo.”

No se sabe a ciencia cierta ni que esquema ni que jugadores va a utilizar Oscar García Junyent. Lo que sí está claro es que la presión tras pérdida y en campo contrario será uno de los pilares.

El posible once: Rubén Blanco; Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza; Okay, Lobotka, Méndez, Denis Suárez; Iago Aspas, Gabriel Fernández.

El Barcelona quiere afianzarse en el liderato

El Barça llega a este partido queriendo cambiar la dinámica y las dudas ofrecidas en los últimos encuentros. Ernesto Valverde es conocedor de que la situación del Celta no es la normal, “El Celta tiene buenos jugadores y no es normal que lleve tan pocos goles con jugadores como los que tiene. Es un equipo que saldrá de la parte baja de la clasificación, tiene talento y el demostrará", añadió. Aunque tiene claro que “Necesitamos una victoria y volver a sumar de tres en tres. Estamos motivados para mantener el liderato”.

El posible once: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo; Busquets, De Jong, Vidal; Messi, Suárez, Fati.

Antecedentes

La última vez que se midieron Celta y Barcelona fue en mayo de 2019 donde el conjunto entonces entrenado por Fran Escribá ganó por dos goles a cero en un partido que les acercó a la permanencia, si bien el equipo catalán alineó a una gran parte de suplentes.

Ambos equipos se han visto las caras en 114 ocasiones, entre Liga, Copa y UEFA, con un histórico de 63 victorias para los culés, 23 celestes y 28 empates.

Convocatoria del partido Barcelona - Celta

Con respecto a la convocatoria celeste, serán ausencia Rafinha, Santi Mina, Kevin y Juan Hernández que a pesar de haber recibido el alta después de más de un año de lesión todavía no está listo para jugar. Quien sí se asienta una semana más es el canterano Iker Losada, cuya presencia se empieza a hacer común.

Óscar García convoca a todos los jugadores disponibles para el partido. La lista la conforman Sergio Álvarez, Hugo Mallo, Costas, Araujo, Okay, Denis Suárez, Fran Beltrán, Iago Aspas, Sisto, Rubén Blanco, Lobotka, Olaza, Sáenz, Juncá, Aidoo, Gabriel Fernández, Brais Méndez, Pape Cheikh, Iván Villar e Iker Losada.

Por su parte el conjunto azulgrana contará de nuevo con Luis Suárez que recibió el alta en el día de hoy.

Convocatoria del F.C. Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Arthur, Suárez, Messi, Dembelé, Neto, Lenglet, Wagué, Griezmann, S. Roberto, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior y Ansu Fati.