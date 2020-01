Lass ha terminado su cesión en la MLS

Lass Bangoura vuelve al Rayo Vallecano, después de que el año pasado estuviera jugando en la MLS con el Vancouver Whitecaps. Con el equipo de las gorras blancas disputó 17 partidos y marcó un gol durante todo el año que pasó en Canadá.

Vancouver Whitecaps juega en la confederación oeste de la MLS. Cabe señalar que la MLS está dividida en dos confederaciones, este y oeste, y de ahí se hacen unos playoffs con los dos primeros para encontrar al campeón de la Liga. En la actualidad, el equipo de Vancouver se encuentra en el último lugar de la confederación oeste, con 34 puntos, a 38 puntos de Los Angeles Football club, quien es el líder de la conferencia.

El 31 de diciembre, Lass terminó la cesión en el equipo de la MLS y lleva días entrenándose al margen en la Ciudad Deportiva. El guineano, de 27 años, debutó con el Rayo en marzo de 2011, y hasta enero de 2015 se mantuvo en la primera plantilla. Contabiliza periodos en el equipo franjirrojo con cesiones al Granada, Almería, Stade Reims francés y Vancouver Whitecaps.

En la última rueda de prensa, el míster del Rayo habló sobre la situación de Lass con el equipo ahora que ha vuelto de su cesión: "En ningún momento nos hemos planteado que Lass vaya a ser jugador del Rayo. No estaba aquí cuando empezamos a hacer la plantilla, y no sé cuál es su situación, ni lo que piensan hacer con él. Tampoco me importa. Es un aspecto que no me preocupa, porque no tiene sentido ninguno. A Lass lo quiero mucho y me encantó que viniera a visitarnos, pero no hay más."

Todo parece indicar que el jugador será cedido nuevamente al no estar en los planes, pese a que el Rayo Vallecano necesita un extremo.