Previa FC Barcelona - Granada CF: la conquista de lo desconocido

El Granada CF comenzará este fin de semana la segunda vuelta de la Liga Santander, fase definitiva de cara a la consecución de los objetivos marcados a principios de temporada: la permanencia en Primera. El conjunto dirigido por Diego Martínez tratará de entrar con buen pie en estos últimos diecinueve encuentros. Sin embargo, esta misión no será coser y cantar, ya que enfrente se verá las caras con un ciclón adormilado después de la tormenta. El FC Barcelona ha vivido una semana muy movida, donde la eliminación de la Supercopa a manos del Atlético del ‘Cholo’ terminó derivando en la destitución de Ernesto Valverde como primer técnico culé y, por ende, en la contratación de Quique Setién para dirigir el banquillo blaugrana como sustituto del ‘Txingurri’.

Con la incógnita de qué Barça se encontrarán, los jugadores rojiblancos visitarán el Camp Nou con la intención de alargar el caos en la Ciudad Condal y llevarse los tres puntos de vuelta a la ciudad andaluza. Aprovechar el estado de confusión y escapar del fuerte sin ser vistos, reventando la alarma de seguridad si fuese necesario.

FRENTE A FRENTE

El FC Barcelona se reencontrará con su afición en el Camp Nou y estrenará un nuevo equipo técnico a los mandos de la plantilla en el banquillo. El chasco supercopero de los culés en Arabia Saudí dinamitó el vínculo contractual que mantenían el club y Valverde dos años y medio después de su llegada a Can Barça. A pesar de conseguir dos ligas, una copa y una supercopa, parece que la derrota de Anfield acabó minando gran parte de la confianza que la directiva tenía en el ‘Txingurri’, siendo la derrota ante los colchoneros el desencadenante de la tormenta que ha trastocado a la Ciudad Condal esta semana, por primera vez en mucho tiempo, sobre algo ajeno al panorama político.

Así, el conjunto dirigido ahora por el cántabro Quique Setién se verá las caras con el de Diego Martínez para disputarse los tres primeros puntos de la segunda vuelta. En la pasada jornada, la 19, los culés empataron a dos en el derbi barcelonés ante el RCD Espanyol.

Por parte de los visitantes, el Granada CF regresará a la competición liguera tras asegurar su pase a dieciseisavos de Copa el pasado sábado, eliminando al Tamaraceite canario por la mínima en el archipiélago. Los rojiblancos ocupan actualmente la décima posición con 27 puntos, una posición cómoda para un recién ascendido. Además, el equipo granadino consiguió poner el broche a su excelente primera vuelta derrotando en Los Cármenes al RCD Mallorca (0-1), todo un rival directo por la salvación. El rival del domingo aspira a otros objetivos, y en su campo no ha caído derrotado aún en lo que va de Liga.

Por el contrario, los rojiblancos tan sólo han ganado dos partidos de nueve como visitantes. Tras visitar el Camp Nou, el Granada volverá el próximo miércoles 22 de enero a tierras catalanas para disputar la ronda de dieciseisavos, esta vez ante el CF Badalona, conjunto de Segunda División B.

ANTECEDENTES

El Granada CF regresará a uno de los feudos más temidos e importantes del fútbol mundial. El Camp Nou, estadio sobre el que el conjunto culé lleva disputando sus encuentros como local desde finales de los años ’50, ha acogido grandes citas nacionales como internacionales desde su inauguración. Para la historia quedarán la remontada culé al PSG de Unai Emery (6-1), la final de Champions que encumbró a Ole Gunnar Solskjaer como héroe eterno del Manchester United o la famosa cabeza de cochinillo que cayó a los pies de Luis Figo en su vuelta como merengue a la que había sido su casa. Sin duda, momentos inolvidables y que quedarán en la retina de los afortunados que pudieron vivirlos, sobre todo, desde el graderío del Camp Nou.

Por otro lado, precisamente el Granada CF no guarda buen recuerdo de sus visitas al campo barcelonista, ya que el bagaje sonríe mucho más a la ‘gent’ blaugrana. De hecho, la última vez que ambos conjuntos se enfrentaron la cosa acabó en triunfo local por 1-0, gracias a un gol del hoy ‘celtiña’ Rafinha Alcántara. Aquel Granada, entrenado por Lucas Alcaraz, sucumbió ante el Barça de Luis Enrique, pero dando buena imagen. Una buena imagen que no se repetiría mucho más durante aquella temporada, la 2016/2017, que terminó con la escuadra rojiblanca descendiendo a Segunda.

Los pupilos de Diego Martínez preferirán seguro recordar, de cara a la motivación, el partido de la primera vuelta. El Granada, a pesar de su condición de novato, se alzó con la victoria en Los Cármenes por 2-0 ante el equipo de Luis Suárez, Ter Stegen o Lionel Messi.

ÚLTIMAS NOVEDADES

El FC Barcelona iniciará la segunda vuelta con importantes bajas, aunque también con buenas noticias y con entrenador nuevo, que, siguiendo el dicho de la sabiduría popular, garantiza victoria segura. Dentro del primer grupo, Frenkie de Jong no podrá participar en el duelo ante el Granada debido a su expulsión en Cornellà ante el Espanyol, sanción que se alarga hasta el encuentro de este domingo. Tampoco estará disponible para Setién el uruguayo Luis Suárez. El delantero ex del Liverpool se perderá los próximos cuatro meses de competición tras ser intervenido de su lesión de rodilla la semana pasada.

Ansu Fati, la última perla de La Masía, podría ser su sustituto y acompañar a Antoine Griezmann y a Lionel Messi en la delantera blaugrana. El recambio del centrocampista holandés podría ser Arthur Melo. El brasileño podría reaparecer recuperado totalmente en el once de Setién este mismo domingo. Por supuesto, el que seguro que sí estará en la portería será Marc André Ter Stegen tras haber superado su tendinopatía. Por último, la convocatoria la completarían diversos jugadores del filial, como Riqui Puig o Carles Pérez.

El Granada CF no presenta muchas novedades con respecto a la última jornada copera. Neyder Lozano, Fede Vico, Quini y Ángel Montoro continúan tratándose de sus respectivas lesiones. El colombiano no ha llegado a debutar aún en partido oficial con los rojiblancos, a Vico aún no se le espera después de caer lesionado en su reaparición ante la Real Sociedad y a Quini se le espera ya para la próxima temporada tras lesionarse de gravedad frente al Deportivo Alavés.

Por último, Montoro estará de baja un mes tras lesionarse del recto anterior ante el RCD Mallorca. Por su parte, Yangel Herrera entra en la convocatoria tras perderse varios encuentros debido a su lesión en el campo del Hospitalet. Además, Carlos Neva ha podido recuperarse de su proceso gripal y se subirá al avión rojiblanco con destino a la Ciudad Condal. Por último, el almeriense Antonio Puertas ha renovado su contrato con el Granada para las próximas cuatro temporadas, según ha confirmado el diario IDEAL.

DECLARACIONES DE LOS TÉCNICOS

Empezando por los locales, el nuevo técnico del FC Barcelona, Quique Setién, ha dado su primera rueda de prensa prepartido. El cántabro debutará ante el Granada CF, club que ya venció al conjunto blaugrana en la primera vuelta por 2-0: “Supongo que el Granada querrá repetir el partido de la primera vuelta, que les fue muy bien. Es posible que den el nivel que dieron allí, que fue muy alto. Entiendo que nos va a poner las cosas difíciles y que no será un partido fácil. Espero al mejor Granada”. Setién se ha mostrado feliz y muy ilusionado tras su primera semana en el cargo, ya que “cuando te presentas en un nuevo equipo, tienes la incertidumbre de cómo van a responder.

El estímulo inicial y la predisposición se notan, pero especialmente me ha sorprendido ver la actitud que ha habido para trabajar, para aceptar algunos de los cambios que cada entrenador propone. Estoy muy contento, sobre todo por el trabajo y la capacidad para entender cualquier cosa que les dices. Ha sido todo maravilloso". Por último, el ex del Betis ha aclarado que su filosofía se basa en el triunfo, siempre que se consiga a raíz de un buen juego: "Yo siempre prefiero ganar. Ya tuve problemas en Sevilla y vamos a entenderlo bien para que no haya dudas. Si gano jugando mal, no me iré contento a casa y jamás les diré a los jugadores que con el resultado me vale. Si uno juega bien, tiene más posibilidades de ganar. Siempre intentaré que mi equipo juegue bien porque tenemos más opciones de ganar”.

Por parte de los visitantes, el entrenador del Granada CF, Diego Martínez, se ha declarado con ganas de jugar el partido del domingo, ante unos culés que en Liga no parecen estar sufriendo ninguna tormenta: “Estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo, un equipo como local que lo ha ganado todo, menos un empate ante el Real Madrid. A partir de ahí, cada entrenador tiene sus matices, pero el FC Barcelona no necesita presentación”.

El técnico gallego reconoce que poder salir del Camp Nou con los tres puntos no será nada fácil, a pesar de tener en su poder una fórmula más que contrastada ya: “Los jugadores van a tener que estar muy concentrados, saber que va a haber momentos en los que van a tener que estar firmes, y aprovechar las ocasiones que haya”. Además, a sus pupilos les espera una semana muy competitiva, con la visita copera el próximo miércoles al Badalona y otra liguera al Ramón Sánchez Pizjuán el sábado: “Intentaremos tomar las decisiones donde entendamos que el equipo está más preparado para intentar que el equipo gane los tres partidos”.

CONVOCATORIAS

FC BARCELONA: a falta de confirmación.

GRANADA CF: Rui Silva, Dimitri Foulquier, Álex Martínez, Max Gonalons, José Antonio Martínez, Germán Sánchez, Álvaro Vadillo, Yan Eteki, Roberto Soldado, Antonio Puertas, Ismail Köybassi, Ramón Azeez, Aarón Escandell, Carlos Neva, Víctor Díaz, Yangel Herrera, Domingos Duarte, Darwin Machís y Carlos Fernández.

POSIBLES ALINEACIONES