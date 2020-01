Quique Setién: "Debutar me hace muchísima ilusión"

Quique Setién ya cuenta las horas para protagonizar su debut como nuevo inquilino del banquillo del Fútbol Club Barcelona. Tras la destitución de Ernesto Valverde, el técnico santanderino era el elegido para coger las riendas de la plantilla justo antes de dar el pistoletazo de salida en la segunda vuelta de la competición liguera y recibir, por tanto, al Granada Club de Fútbol de Diego Martínez en la jornada 20.

Los azulgranas, que llegarán a este partido después de haber caído en las semifinales de la Supercopa de España ante el Club Atlético de Madrid, tienen por delante el reto de consolidar su liderato a base de mejorar los registros conseguidos durante la primera vuelta y que les permitieron ser campeones de invierno en la competición doméstica. Por ello, la preparación juega un papel clave de cara al tramo más importante de la temporada, en el que no únicamente afrontarán retos como el mantener la línea en la máxima categoría del fútbol español, sino que también tendrán que enfrentarse a su debut en el nuevo formato de Copa del Rey y al regreso a escena de la máxima competición continental, en la que se verán las caras con la Società Sportiva Calcio Napoli de Gennaro Gattuso.

Por el momento, la llegada de Quique Setién ha supuesto un refuerzo de la preparación física de los jugadores en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Desde que asumió el cargo de técnico del conjunto azulgrana, el santanderino ha dirigido múltiples sesiones de entrenamiento en las que también ha participado junto a sus jugadores formando parte de los rondos de inicio y de los ejercicios de calentamiento.

Quique Setién, confiado de cara a su debut

El técnico cántabro, que confía en empezar con el pie derecho ante el Granada Club de Fútbol, conoce de la dificultad que el primer duelo tendrá para sus jugadores, teniendo en cuenta que el conjunto andaluz fue uno de los equipos que les ganó en la primera vuelta de la competición. Los de Diego Martínez Penas consiguieron imponerse en la jornada 5 del campeonato liguero consiguiendo un 2-0 en el marcador del Nuevo Estadio de Los Cármenes. Por eso, Quique Setién ha calificado el partido de "un partido de nivel" y "con dificultades". "Supongo que el Granada querrá repetir el partido que les fue muy bien. Es posible que den el nivel que dieron allí, que fue muy alto. Esperamos al mejor rival posible y hay que ponerse en situación. Entiendo que nos va a poner las cosas difíciles y que no será un partido fácil. Ganar fácil lo podremos hacer alguna vez, pero no siempre. Espero al mejor Granada", comentaba el técnico santanderino sobre el estado de su rival.

"Esta semana ha sido maravillosa porque he visto mucha predisposición en los jugadores"

Sobre su primera semana como técnico del conjunto azulgrana, Quique Setién valoraba la integración en la plantilla y destacaba el estímulo inicial y la predisposición de sus jugadores: "La semana ha ido francamente bien, muchísimo mejor de lo que esperaba. Cuando te presentas en un nuevo equipo, tienes la incertidumbre de cómo van a responder. El estímulo inicial y la predisposición se nota, pero especialmente me ha sorprendido ver la actitud que ha habido para trabajar, para aceptar algunos de los cambios que cada entrenador propone. Estoy muy contento por todo, pero sobre todo por el trabajo y la capacidad para entender cualquier cosa que les dices. Ha sido todo maravilloso".

Un feedback especial con los jugadores y valoración previa

Si hay algo que destacar de la primera semana de Quique Setién al frente del banquillo del Fútbol Club Barcelona, esa cosa no es otra que el feedback especial que ha mantenido con todos los jugadores de la plantilla, entre los que también han estado algunos canteranos como Riqui Puig.

En la previa del partido, el técnico cántabro era preguntado por las conversaciones mantenidas con sus jugadores durante la semana y, en especial, por las mantenidas con el capitán del equipo, Leo Messi: "Es cierto que he hablado con Leo, pero como con casi todos los jugadores. Es verdad que no vamos a ocultar que Leo es un jugador especial, pero he hablado lo mismo con él que lo que he podido hablar con Piqué o con Neto. He tenido alguna conversación con casi todos. Esto será lo habitual. Me gusta hablar con los jugadores y saber lo que piensan, debatir. Hoy ha habido un caso con Arturo, que le he comentado algunas cosas antes del entrenamiento y lo ha aplicado muy bien. Es un ejemplo de la manera de trabajar que tenemos y el feedback será total y absoluto".

Teniendo en cuenta que el mercado de fichajes de invierno sigue abierto, el técnico santanderino ha querido valorar primero el nivel de sus jugadores para tomar decisiones de cara a un futuro inmediato sobre las posibles incorporaciones. "Todavía es pronto para tomar decisiones. Me gusta pensar las cosas y no moverme por impulsos. Depende de la suerte, pero quiero conocer lo que tengo primero y valorar. Nos hemos dado un margen para hablar de este tema y estamos en él", comentaba Quique Setién sobre la posibilidad de hacer algún fichaje antes de que cierre el mercado.

"Todos los canteranos tendrán oportunidades y quizás, algún día veáis a alguno en el terreno de juego y os sorprenda"

Además, Quique Setién fue preguntado por las oportunidades otorgadas a los canteranos, teniendo en cuenta que ha sido llegar y muchos de ellos han podido disfrutar de algunas sesiones de entrenamiento bajo sus órdenes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Riqui Puig, uno de ellos, centraba todos los focos de atención en la previa. "Con respecto a Riqui y a todos los jugadores del filial, desde luego la opinión que tengo es que tengo que tener en cuenta el ir conociéndolos. Conoces a la mayoría, pero no conoces a los futbolistas íntimamente hasta que trabajas con ellos. Riqui es un grandísimo jugador como lo son otros y opciones van a tener todos. Esta semana ha entrenado con nosotros por circunstancias y quizá la semana que viene esté otro. Opciones van a tener todos. No me suelo fijar en los nombres sino en lo que me aportan en los entrenamientos. Quizá un día os sorprenda que aparezca un jugador del filial y se ponga a jugar", comentaba sobre la confianza a la cantera.

La filosofía del buen juego

Por último, Quique Setién fue preguntado por su filosofía de juego, muy vinculada al estilo que inculcó Johan Cruyff como técnico del conjunto azulgrana y habló del sustento base que deberán tener sus victorias para ser reconocidas como tal: el buen juego. "Yo siempre prefiero ganar. Vamos a entenderlo bien. Ya tuve problemas en Sevilla y vamos a entenderlo bien para que no haya dudas. Si gano jugando mal, no me iré contento a casa y jamás les diré a los jugadores que con el resultado me vale. Si uno juega bien, tiene más posibilidades de ganar. Esto lo entendemos bien, ¿no? Pues ya tenéis la explicación. Siempre intentaré que mi equipo juegue bien porque tenemos más opciones de ganar", comentaba sobre la importancia de jugar bien y de no conformarse con lo mínimo.