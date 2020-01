Rodrigo Martínez: "El club que  tenemos a día de hoy es muy distinto al que yo me encontré cuando llegué

La calma y el criterio que transmite en el centro del campo Rodrigo Martínez Gutiérrez, más conocido como Rodri, (Valladolid, 15 de junio de 1993); hacen que sea el cerebro del C.P. Cacereño. Tras jugar cuatro temporadas en Segunda B en equipos como el Zamora, Sestao River o Lealtad, los caminos de Rodri y el Cacereño se unieron en el verano de 2018. Esta es su segunda temporada en las filas del cuadro verde y una pieza clave en el esquema táctico de Julio Cobos. El vallisoletano defiende que siente "cómodo" y "muy querido"en el equipo verde.

¿Cuál es tu forma de entender el fútbol?

Entiendo el fútbol en torno al balón. Yo me considero una persona que quiere el balón siempre y me gusta que mi equipo quiera la pelota.

A lo largo de tu trayectoria siempre has jugado en segunda B, ¿te consideras jugador de superior categoría?

Me considero un jugador de la categoría en la que estoy. Al final se trata de donde estás jugando, no dónde has jugado y dónde puedas llegar a jugar. Ahora estoy en Tercera y soy un jugador de Tercera División

Este es tu segundo año en el Cacereño, ¿por qué decidiste renovar?

Cuando tuve la oferta de renovación estaba muy contento aquí y mi familia también. Hablé con ellos y me dijeron que adelante. Habían cambiado ciertas cosas, el club había mejorado mucho y el proyecto seguía siendo el mismo, por lo que decidí seguir adelante. Estaba cómodo y, al fin y al cabo, de lo que se trata es de estar cómodo en un club que siento como mío y en el quiero conseguir el objetivo del ascenso.

Tras dos años aquí ¿cómo definirías el club?

Hay diferencias respecto al año pasado, bastantes diferencias. La temporada pasada no se consiguió el objetivo porque hubo ciertos problemas que se venían arrastrando desde años anteriores. Gracias a Dios, al final se han ido solucionando y el club que tenemos a día de hoy es muy distinto al que yo me encontré cuando llegué. Creo que la gestión que se está haciendo es muy buena y si las cosas en lo deportivo nos van bien, este año podemos conseguir el objetivo del ascenso que es lo importante.

De esos problemas que hablas, son los impagos que hubo y que afectaron a la plantilla, ¿verdad?

Sí, afecta porque nosotros somos trabajadores como cualquier otro y el hecho de no poder hacer frente a pagos y estar pensando si podrás o no podrás cobrar, te quita de estar tranquilo a la hora de jugar. Esos problemas afectaron y se fueron arrastrando durante todo el año. Con esa situación llegas al final de la temporada con un cansancio mental que afecta a la hora de jugar.

Esta temporada hay estabilidad con Carlos Ordóñez y la forma de llevar las riendas del club. ¿Eso da tranquilidad a la plantilla?

Tener una persona que está aquí a tu lado y no a 10.000 kilómetros te da tranquilidad. Además, es un empresario de Cáceres y siente el Cacereño como suyo. Lógicamente al jugador le transmite una sensación de calma y de que no va a pasar lo de la temporada pasada. No es como el año pasado que era una persona que no conoce nada el club, a la que no puedes ver, no puedes hablar con él y que no te transmite esa seguridad que este año sí hay.

¿Qué faltó la temporada pasada para conseguir el ascenso?

En lo deportivo quizás un poco más de estabilidad en la segunda vuelta. A lo mejor se vio reflejado por esa falta de solidez, tantos cambios… Pero considero que fueron más los aspectos externos los que influyeron en no conseguir el objetivo.

¿Cómo definirías a la plantilla de este año?

Yo creo que uno de los motivos más importantes de que el equipo esté arriba, es el gran grupo que hay. Al final, cuando tienes un grupo tan unido como el nuestro en el que todos reman en la misma dirección, se nota en el campo. Se ha visto en los partidos de copa que todo el mundo sale a muerte. Es un factor importantísimo. La plantilla está muy equilibrada porque cuando falta un jugador, sale otro y el equipo no baja.

Después del mal inicio liguero, ¿cuál ha sido la clave del despegue del Cacereño para acabar siendo líder al término de la primera vuelta?

Esa situación fue un poco engañosa. Sí es cierto que los primeros partidos tuvimos malos resultados pero el equipo estaba trabajando igual que como está trabajando hasta ahora. Llegó un entrenador nuevo que tuvo que adaptar sus ideas, también había bastante jugadores nuevos que se tuvieron que hacer al equipo... Todo ello motivó que el inicio no fuese el mejor. Luego se ha demostrado que los jugadores siguen siendo los mismos que en el inicio y al final se ha competido. Lo que necesitábamos era un poco de tranquilidad y de paciencia para conseguir adaptar todas las piezas.

¿La plantilla tiene confianza en el ascenso?

Sí, es nuestro objetivo y es lo que nos hemos puesto en mente y trabajamos para ello con humildad.

Tú que eres el cerebro de este equipo, ¿te pide algo en especial el míster?

Nada en especial, la verdad. Que haga lo que mejor se me da hacer que es pedir el balón, organizar el juego, dar salida desde atrás… Lo que se le suele pedir a un mediocentro.

Gustavo, Javito, Borja… la verdad que tienes unos acompañantes de lujo este año, ¿no?

Tenemos un centro del campo envidiable y creo que de superior categoría. Es un lujo poder contar con esos compañeros.

Hablemos de la copa. ¿Ya está el vestuario recuperado del duro golpe de la eliminación o todavía le dais vueltas a que lo tuvisteis en la mano y faltó suerte?

Yo creo que ese pensamiento lo vamos a seguir teniendo en nuestra cabeza muchos años. Yo, por ejemplo, le sigo dando muchas vueltas, mis amigos me preguntan y te encuentras con gente por la calle y te dicen que si no te da rabia. Viendo luego que la primera bola que salió en el sorteo era la del Barcelona, pues sí que me da rabia de haberlo tenido tan cerca. Porque cuando lo tienes en la mano y al final se te escapa , y más por cómo fue, siempre te va a quedar esa rabia. Pero tienes que pensar fríamente y ver que tu objetivo es el 2 de junio conseguir el ascenso.

Tras dar una gran imagen ante Alcorcón y Eibar, ¿habéis comentado en el vestuario que haciendo las cosas así de bien se puede lograr el ansiado ascenso?

Sí, lógicamente ese el camino a seguir. Si hemos demostrado que podemos competir contra todo un primera, eso nos tiene que servir de motivación para afrontar toda la segunda vuelta y darnos cuenta de que si queremos, podemos.

¿Qué se siente al jugar ante 6.000 personas?

Fue una sensación increíble y ojalá podamos vivir más cosas así este año. Porque el hecho de llegar al campo con la gente haciéndonos pasillo para recibirnos con bengalas , hizo que saliésemos con un plus. Ver 6000 personas animando hace que el jugador, cuando le falta aliento, siga apretando.

¿Qué le dirías a buena parte de esos 6.000 que no van los domingos para que se animen?

Me imagino que esa gente es de Cáceres. Se tendrían que animar a ir al campo para cambiar las cosas. Si todo va bien, la temporada que viene vamos a tener fútbol en Segunda B. Es el equipo de su ciudad y al final tienen que apoyar porque es el fútbol que tienen aquí cerca. Tener 2000 o 3000 personas todos los domingos sería estupendo. Pero hay que agradecer a todas las personas que van todos los fines de semana que, desde luego, tiene mucho mérito.

¿Qué opinión tienes sobre la afición que está domingo tras domingo?

No tengo queja ninguna. Muchas veces la climatología, otras veces los resultados como al inicio de temporada… son factores para que la gente se desanime. Pero han seguido animando a pesar de todo. No me puedo quejar de las aficiones en los equipos donde he estado porque han sido muy buenas, pero esta es de las mejores aficiones que he tenido. Se agradece el trato que tienen y a nivel personal estoy muy contento por el cariño.

¿Tenemos Rodri para rato vestido de verde?

Pues sí, yo estoy muy contento aquí, siento el club como si fuese mío y me gustaría estar aquí muchos años.