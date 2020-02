Courtois: "El fútbol son rachas, no siempre se va a poder tener la portería a cero"

El arquero del Real Madrid atendió a los medios en zona mixta después del empate 2-2 contra el Celta de Vigo.

Primero analizó el partido en general, entendiendo de la dificultad que les significó su rival: "En el primer tiempo no encontrábamos el ultimo pase. Logré una buena parada para que siguiera el 0-1. Salimos en el segundo tiempo con mas intensidad, muchas ocasiones y dos goles, pero ellos tuvieron ese toque de calidad en el ultimo gol y no nos dio tiempo de reaccionar. Estamos un poco tristes por perder dos puntos”.

El belga le da crédito al Celta de Vigo, ya que tuvo una idea clara a lo largo del partido: “Es un equipo peligroso, tiene mucha calidad arriba. Metieron un gol muy rápido y les beneficiaba, porque después podían defender con los 11”. Además, quiso ser claro en el empate no fue una cuestión de relajación: “Creo que ellos con el empate estaban contentos y cuando nosotros metimos el 2-1 ellos intentaron cambiar el partido de nuevo. Entró Denis y Santi Mina para encontrar el gol. Pero no creo que fuera falta de intensidad. Fue un gran gol de ellos. Habrá que ver lo que hicimos mal para corregirlo para el sábado”.

Courtois continuó dando crédito al rival, aclarando que deben seguir trabajando para no ceder más puntos: “No le puedes quitar el mérito del otro equipo. Los errores los analizaremos después, estamos en una buena línea. Hay que seguir poco a poco”.

Y es que la pérdida de puntos jugando en el Santiago Bernabéu ha sido ya repetitiva a lo largo de esta temporada, lo que se convierte en algo peligroso, de lo que son totalmente consientes: “Empatamos contra el Betis, Bilbao, Valladolid y hoy, que nos metieron gol al final. Es claro que nos puede costar una liga, pero creo que acá en casa, los equipos defienden más, se encierran un poco más. Cuando jugamos fuera, los rivales juegan un poco más adelante porque están frente a su gente”.

Le preguntaron por la actuación del árbitro, en especial en una jugada de posible penalti sobre Ramos en los últimos minutos de juego: “No lo vi. Vi que lo estaba reclamando, pero no he visto nada todavía. La decisión ya esta tomada, no se puede hacer nada. En el primer tiempo el árbitro si dejó que el Celta perdiera mucho tiempo. Pero hay que mirar a lo que nosotros hicimos, porque se nos escapó el partido a nosotros”.

La defensa del Real Madrid se estaba destacando en las últimas semanas por su fortaleza y la baja cantidad de goles encajados, pero el arquero entiende que no todo puede ser para siempre: “El fútbol son rachas, no siempre se va a poder tener la portería en cero, también calidad en los otros equipos y te pueden meter goles”.

Una de las buenas noticias de la noche fue el regreso de Eden Hazard y Courtois valoró el regreso de su compatriota: “Ya estaba listo para jugar, obviamente le faltaba algo de ritmo de partido, pero lo vimos bastante bien, tenia su chispa, velocidad, fue importante arriba, causó el penalti, creo que poco a poco va a volver a su mejor forma. Lo necesitamos”.

A pesar del empate y pérdida de dos puntos, Courtois viene siendo una de las notas más altas del Madrid en lo que va de temporada y sabe que su buen momento es importante para el equipo: “Yo me siento bien. Intento ayudar al equipo, como por ejemplo con esa parada en el primer tiempo. Era muy importante para que no nos metieran el 0-2. No estoy contento con el 2-2, perdimos dos puntos, pero hay que seguir trabajando como estamos haciendo. No hemos jugado un mal partido, estábamos haciendo las cosas bien y hay que seguir con esa línea. Con Levante va a ser un partido difícil, pero hay que ganar los tres puntos para seguir siendo líder antes del clásico”.