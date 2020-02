Lluís Cortés: "Como entrenador estos partidos los disfruto muchísimo"

El FC Barcelona ha demostrado una vez más que no hay rival que se le resista. Este miércoles el conjunto de Lluís Cortés se ha enfrentado al Deportivo Abanca en los cuartos de final de la Copa de la Reina en el Estadio Johan Cruyff. Un partido muy igualado en cuanto a marcador, porque en ocasiones las jugadoras azulgranas han sobrepasado a su rival. No ha sido hasta el minuto 119 de la prórroga cuando Hamraoui ha metido el esférico, que tanto se resistía, en la portería de Esther Sullastres. Las campeonas de la Supercopa de España femenina y líderes de la Liga Iberdrola han conseguido pasar a la siguiente ronda de la Copa de la Reina, las semifinales, donde sus opciones para enfrentarse son el Sevilla, el Logroño y el Athletic.

Lluís Cortés compareció ante los medios para compartir las sensaciones de este partido tan intenso. El de Lleida aseguró que las jugadoras han estado muy bien en el terreno de juego pero ha faltado tener suerte en que el balón cruzara la línea de portería: "Lo más normal es que el resultado hubiera sido otro. No es normal que en 90 minutos generes 28 ocasiones, contadas por los analistas, y no hagas ningún gol. Nos paso el día del Rayo, que acabamos marcando de penalti, y nos ha pasado hoy. Hemos generado las ocasiones necesarias, hemos identificado los espacios, pero no hemos estado acertados en el último chut o en el último detalle de la finalización, eso es lo que nos ha llevado a la prórroga y a que hasta el último momento no hemos marcado".

"El Depor ha hecho muy buen trabajo defensivo, nos esperábamos un rival más decidido, con más opciones de atacar, pero también nosotros habíamos preparado el partido para que esto no pasara. Hemos estado bien en la presión y creo que hemos hecho un partido de 9 o de 9,5; lo único que ha faltado es la finalización que hoy no han estado acertadas", sentenció el técnico azulgrana.

"A los que les gusta el fútbol hoy se lo habrán pasado muy bien"

Lluís Cortés comentó que esta clase de partidos son con los que el más disfruta y no hay lugar para los malos nervios en el banquillo: "Sufrí más el día del Huelva, el año pasado, en la derrota en casa. Hoy me lo he pasado muy bien, como entrenador son estos partidos con los disfruto muchísimo. La tensión, el nerviosismo del momento yo creo que es increíble y lo bonito del fútbol y de la copa, que sea eliminatoria a un solo partido, esto es mágico. Días así en el Johan nos ayuda. Muchas veces mucho más que goleadas que hemos tenido donde la gente si que se lo pasa bien porque generamos ocasiones, metemos muchos goles, pero a los que les gusta el fútbol hoy se lo habrán pasado muy bien".

"El planteamiento nos ha sorprendido"

Manu Sánchez, técnico del Deportivo Abanca, ha sorprendido con el once inicial. Lluís Cortés explicó como lo han planteado: "El planteamiento nos ha sorprendido, pero al final ha utilizado un sistema que no había utilizado durante la Liga o por lo menos no lo teníamos contemplado. Miran muchos partidos del Depor porque se lo pasan muy bien, porque es un rival muy atractivo. El sistema hoy ha sido diferente, cuando dan la alineación ya ves que pueden hacer algo distinto y si que planteábamos las jugadoras en esta disposición".

"El cambio de las tres jugadoras en el medio del campo es también por un motivo táctico, pero más consecuencia de que necesitamos jugadoras frescas y son las que más desgaste tienen, entonces son más motivos tácticos de la situación del juego que no por un erro de planteamiento", concluyó el entrenador culé.

"No somos invencibles"

Para finalizar, Lluís Cortés dejó claro que el FC Barcelona femenino no es insuperable, solamente trabajan para mejorar y ganar: "Cuando ganamos de uno yo también digo que no somos invencibles, que es fútbol y puede pasar de todo. El Depor que es un equipo bien trabajado que siga un planteamiento diferente al que nos tiene acostumbrados y puede ser menos atractivos de lo que hace habitualmente, pero ha sido capaz de que no le hagan ningún gol".

"Hemos generado muchas ocasiones pero la portera las ha parado todas eso se tiene que valorar"

"Hemos generado muchas ocasiones pero la portera las ha parado todas eso se tiene que valorar también. Este es un buen ejemplo para ver que no somos invencibles, también se nos pueden plantear los partidos difíciles. No hemos recibido ninguna ocasión y lo normal es que en un partido de Liga acabará 0-0. Hemos tenido hoy las mismas jugadoras, la misma plantilla que hace unas semanas se criticó en la Supercopa. Nosotros hacemos todo lo posible por mejorar y seguir creciendo", finalizó el técnico.