Igor Zubeldia: "No todos los años se hacen temporadas como la que estábamos haciendo".

Igor Zubeldia habló en una rueda de prensa virtual en el día de ayer para responder a varias preguntas que le plantearon seguidores y periodistas desde casa. El donostiarra está afrontando esta cuarentena con ganas de que acabe pero también con alegría y positividad como así ha expresado en sus declaraciones.

La vuelta a los terrenos de juego: "Todos queremos jugar porque no todos los años se hacen temporadas como la que estábamos haciendo y no todos los días se llegan a finales de Copa, pero estamos en un momento complicado socialmente y lo primero es la salud, el fútbol se queda en un segundo plano. No soy nadie para opinar sobre si es mejor que la temporada se suspenda o no, para eso están los profesionales que están estudiando distintas posibilidades, y nosotros lo que haremos será aceptar su decisión".

Su reto para la final de Copa: "Todos tenemos mono de jugar, todos queremos jugar la final de Copa, pero no lo haría mañana porque hay cosas más importantes. Haría lo que fuera por jugar y ganar la Copa, así que si ganamos la final acepto el reto de hacer a nado La Concha ida y vuelta, y si encima marco doy la vuelta a la isla"

El confinamiento en lo personal: "A medida que van pasando los días me doy cuenta que lo llevo bien. Intento aprovecharlo al máximo. Estoy cocinando mucho, y también reviso partidos míos para ver errores y corregirlos, juego mucho con los perros, obviamente hago ejercicio…, cuanto más hagas, mejor se lleva todo esto".

El parón no beneficia al equipo: "Estábamos haciendo una gran temporada, siento que somos capaces de ganar a cualquier equipo y a base de trabajo estamos consiguiendo lo que estamos consiguiendo".

Sus actuaciones con la Real en este año: "Creo que también estaba teniendo un buen año aunque he tenido partidos mejores que otros, día a día creo que voy mejorando. Porque no me relajo y no me veo titular indiscutible, si te relajas o te descuidas un poco, tienes muy difícil jugar".