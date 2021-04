Atlético de Madrid, un alivio en forma de empate

El equipo colchonero no consigue parar su descenso en la tabla de La Liga Iberdrola. Aunque se llevan de vuelta a Madrid un importantísimo punto, las jugadoras llevan desde el pasado 7 de marzo sin vencer en un partido.

"Creo que hemos visto la personalidad del Atleti, hemos tenido el balón, hemos tenido ocasiones, ellas no han tenido casi nada. Así tenemos que seguir, he visto un equipo hoy que de verdad quiere jugar y ganar los partidos. Este es el camino". Ha afirmado Merel van Dongen, quien ha atendido a los medios tras el partido.

La defensa holandesa se ha mostrado satisfecha con el trabajo del conjunto a la vez que optimista de cara a los próximos encuentros: "Ahora mismo el equipo está trabajando durísimo, estamos entrenando más que nunca y hablando mucho entre nosotras. Estamos haciendo todo para conseguir los tres puntos, así hay que seguir"

Por su parte, el técnico rojiblanco ha analizado la situación deportiva del equipo: "Hablábamos de que el problema era si encajábamos o no encajábamos (goles), pero yo creo que el problema está siendo que de cara a gol no estamos, no porque no generemos ocasiones".

"Las chicas están en una situación de colapso, pero creo que están poniendo todo, lo único que tenemos que hacer es confiar en las futbolistas que tenemos", ha admitido José Luís Sánchez Vera.

La jornada terminó con una mala noticia, el entrenador del conjunto, José Luís Sánchez Vera, ha dado positivo en Covid-19 y, por lo tanto, no podrá estar al frente del equipo en los próximos encuentros.

El próximo sábado 3 de abril, las colchoneras se enfrentarán al Deportivo en casa. El partido de ida concluyó con la victoria 1-8 del Atlético de Madrid, algo que quizás sirva de motivación de cara a la mejoría de resultados del conjunto rojiblanco. También este encuentro contará con la asistencia de público, siempre con aforo reducido.