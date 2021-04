Aissa Mandi pudo abrir la goleada de Argelia a Botswana con un golazo de tacón

Aissa Mandi disputó 70 minutos en el partido que enfrentaba a su selección con Botswana. El partido concluyó con un resultado de cinco goles a cero para los argelinos, que lideran la clasificación del grupo H y que no conocen la derrota en esta fase clasificatoria.

El argelino es un indispensable para Belmadi, su seleccionador. Aissa Mandi gozó de su quinta titularidad en la selección en los partidos de clasificación para la Copa de África y, de momento, tan solo se ha perdido un encuentro, el que disputó su selección el pasado jueves ante Zambia, por decisión del propio jugador.

El central verdiblanco estuvo muy serio en defensa y se erigió como el líder de la zaga de Argelia un partido más. Su selección logró dejar la portería a cero y hasta el momento es el equipo menos goleado del grupo H al que pertenece, habiendo encajado seis goles en seis partidos, tres de ellos sin Aissa Mandi en el campo.

El primero de los tantos de partido fue atribuido al lateral diestro del equipo, Mehdi Zeffane, que recogió un balón suelto tras un saque de falta y chutó a puerta. Sin embargo, el balón, antes de llegar a la portería rival, pasa bajo las piernas de Aissa Mandi, que hace un gesto evidente de rematar de tacón para desviar la trayectoria del cuero. Este, finalmente, se cuela en la portería tras tocar en el poste.

Aunque el gol ha sido atribuido a Zeffane, es posible que la autoría sea del central argelino, pues no hay ninguna toma en los vídeos que permita ver con claridad si el balón impacta o no en las piernas de Mandi, pero sí que se aprecia claramente el gesto del jugador argelino de rematar de tacón para desviar el disparo. El balón cambia su trayectoria en ese momento, pero no queda claro si es fruto del efecto del disparo que efectúa Zeffane.

Por si quedaran dudas, Mandi ha compartido en las redes sociales numerosos vídeos del tanto que sus seguidores han subido atribuyéndole a él la autoría.

Con este gol, el central argelino engrosaría la lista de estilos de remates que le han permitido ver puerta en su carrera profesional. El '23' bético no solo es un peligro de cabeza, sino que también ha logrado espectaculares goles acrobáticos como el que marcó ante la Real Sociedad en el Villamarín en 2017 o ante el Valladolid en 2018. Uno de ellos, de volea y el otro de chilena.