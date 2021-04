Kroos y Valverde, bajas en el Real Madrid

Nuevamente Zidane se encuentran en problemas por dos bajas importantes que podría tener el Real Madrid en estas próximas fechas decisivas. Esta vez fue Toni Kroos y Fede Valverde quienes prendieron las alarmas, el mes de abril será definitivo para los dirigidos por Zidane pues se juegan partidos de alta competencia para mantener las aspiraciones de la temporada, el 3 de abril enfrentarán al Eibar por LaLiga, tres días después será el partido de ida en cuartos de final por la Champions League contra Liverpool, el 10 de abril enfrentaran el clásico español frente al Barcelona y cierran el 14 con el partido de vuelta frente al Liverpool.

Fede Valverde no se entrenó este martes con el equipo, sufrió una lesión muscular en su pierna izquierda, se perderá el partido contra Eibar y probablemente también se pierda los cuartos de final de la Champions League, estará por fuera por lo menos dos semanas, el uruguayo no ha tenido continuidad esta temporada por las constantes lesiones que ha sufrido, sin embargo es una baja importante para Zidane, antes de las lesiones era uno de los jugadores influyentes, rápidos y ágiles de la platilla, con su baja el Real Madrid perdió desequilibrio que brindaba Valverde, se espera que está recuperación no sea tan larga y pueda volver a retomar su nivel.

Pero sin duda la mayor preocupación es la baja de Toni Kroos, tuvo que devolverse de la concentración de la selección alemana, no pudo disputar los partidos de eliminatorias porque presentó molestias en los aductores, regreso a Madrid e hizo un entreno diferente a sus demás compañeros, será baja contra Eibar probamente, pero se estima que esté listo para disputar los partidos de la Champions. El alemán se convirtió en el hilo conductor del equipo madridista sus constantes actuaciones destacadas lo han puesto como jugador clave de la columna vertebral del equipo, acompañado de Casemiro y Modric, que son los encargados de fabricar el juego del Real Madrid. Entre tanto Zidane tendrá que mirar alternativas para estos jugadores para su próximo encuentro en LaLiga donde han conseguido sumar puntos importantes.