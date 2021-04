Lluís Cortés: "El hecho de llegar a semifinales por cuarta vez en cinco años tiene mucho mérito"

No fue un buen partido del Fútbol Club Barcelona. Al menos, no fue uno de los partidos a los que nos ha tenido acostumbrados de últimos. Las azulgranas sufrieron en Manchester para sellar su billete y estar en las semifinales de la máxima competición continental por cuarta vez en cinco años, pero, con un 3-0 conseguido en la ida, la derrota ante el Manchester City en la vuelta no pasó factura.

En la siguiente fase, el reto no será menor. Sabedoras son las azulgranas, que, gracias a un tanto de la veloz Asisat Oshoala, pudieron contrarrestar el esfuerzo realizado por las inglesas. Este miércoles, la lógica del fútbol se impuso al empeño y el Fútbol Club Barcelona no pudo demostrar su superioridad, pero la proeza está ahí. El conjunto azulgrana está, de nuevo, en semifinales y tendrá que medirse al Olympique Lyonnais o al Paris Saint-Germain para volver a llegar a la final de la competición, tal y como ya lo hicieron en Budapest. Por el momento y, a la espera de que se conozca cuál de los dos equipos será su próximo rival a batir, teniendo en cuenta que el partido de vuelta se ha tenido que aplazar por la presencia de casos de COVID-19 en el conjunto galo, las azulgranas siguen disfrutando de un récord que ya reluce en la historia de la entidad culé.

Tras el partido en Manchester, el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Lluís Cortés, se mostró satisfecho con la clasificación pese a la derrota. "El resultado global es muy bueno teniendo en cuenta que hemos tenido como rival a un equipo grandísimo. No hemos podido ganar, pero creo que, en general, no hemos hecho un mal partido. Es verdad que, en los primeros minutos, no hemos estado bien, pero hemos ido a mejor. Ellas, por la necesidad que tenían, nos han apretado más. Era algo normal con la ventaja que teníamos", comentaba el técnico de Balaguer.

Lo cierto es que las azulgranas gozaron de varias ocasiones, pero no tuvieron suerte en los últimos metros a la hora de finalizar sus jugadas. "Hemos tenido las ocasiones que queríamos y no hemos sido capaces de materializarlas. El objetivo era no perder la eliminatoria y teníamos que saber gestionarlo. Creo que lo hemos hecho. Podríamos haber ganado o, como mínimo, no haber perdido", sentenciaba el entrenador del conjunto azulgrana.

Por último, Lluís Cortés habló de la proeza conseguida por el equipo, teniendo en cuenta que disputarán la cuarta semifinal de su historia en cinco años, siendo algo que únicamente ha conseguido el vigente campeón: "Es algo que tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito que, en cuatro de las últimas cinco semifinales, el Barça haya estado ahí porque, al final, tenemos que tener presente que el club profesionalizó la sección hace poco tiempo. Es un dato interesante y, en definitiva, es el fruto del trabajo previo que se ha hecho. Desde aquí, quiero dar las gracias y la enhorabuena a toda la gente que ha sido apoyo para el fútbol femenino porque, en el fondo, esto es un poco suyo. En tres semifinales, hemos podido jugar una final e intentaremos que, este año, sea la segunda".