Sergio Ramos: "La verdad es que llevo unas semanas bastantes duras"

Una lesión para caer en otra peor, este es el lema del central sevillano. El capitán sufre un daño en el gemelo izquierdo, motivo por el cual estará cerca de un mes de baja, por lo que será una importante ausencia al primer equipo blanco. Cabe destacar que hace un instante que se recuperó de su anterior molestias y dolores, pero no tuvo suerte, y señaló: “Tras el partido ante Kosovo, noté un pinchazo”.

Un mensaje para los aficionados

El propio Sergio Ramos quiso ponerse en contacto más ‘cercano’ a los seguidores blancos para explicar su situación que vivió en el encuentro con la selección, dejando claro que se encuentra pasando unas semanas bastantes duras y siente una intervención siempre es un parón deportivo y emocional: “En el fútbol es como en la vida, la mala suerte también juega un papel”.

Notó el pinchazo en el gemelo izquierdo

El sevillano se quedó entrenando sobre los terrenos de juego en el último choque y sintió una punzada: “Me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular. Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de la máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que transmitís”.

“No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma”, cerró esta frase Sergio Ramos su mensaje, un jugador que mostró su dolor por quedarse fuera en este tramo decisivo por parte de los blancos, alejándose de la eliminatoria de la competición europea en los encuentros frente al Liverpool ni tampoco en los próximos choques ligueros.

Una lástima el que se pierda unos encuentros importantes y siendo un jugador de referencia para el resto de los futbolistas del primer equipo, incluyendo también el cuerpo técnico y Ziderine Zidane.