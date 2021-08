Un error postrero de Molina y Puertas deja al Granada CF con la miel en los labios

Cualquiera podía pensar que el guion del partido estaría ya escrito antes de jugarse. Los pupilos de Robert Moreno siendo protagonistas con el balón, y los de Bordalás, agresivos tras él. Nada más lejos de la realidad. El Valencia fue el gran protagonista en cuanto a producción ofensiva en una gris primera parte de los rojiblancos con el balón. Eso sí, fue el Granada el que enchufó una de las que tuvo.

La sorpresa llegó una hora antes del pitido inicial. Robert, con el objetivo de igualar la intensidad de cualquier equipo de Bordalás, alineó una línea de tres centrales con Duarte, Germán y Abram, en detrimento de un atacante. Un experimento que permitió al Granada igualar esa agresividad con la que compite cada balón el Valencia, pero que le dio el dominio del juego a los chés.

Prueba de la equidad en cuanto a intensidad entre ambos bloques fueron los primeros compases de partido, con el juego parado por varios choques entre futbolistas de Granada y Valencia. Tras el primer cuarto de hora con mucha interrupción, llegó la inspiración colombiana. Neva peleó un balón que cualquier otro hubiera dado por perdido en el lateral zurdo, y conectó con un Carlos Bacca que vino a recibir al pie. El ex del Villarreal oteó el horizonte y vislumbró a su compatriota romper a la espalda de la zaga de Bordalás.

La pantera en carrera es imparable. Chocó con Alderete, se mantuvo en pie y disparó violentamente al fondo de la red, haciendo imposible la estirada de Mamardashvili. Los Cármenes volvió a rugir gracias al primer zarpazo liguero de Luis Suárez. El gol no afectó demasiado a un Valencia que siguió buscando la meta de un Aarón que tuvo que intervenir en más de una ocasión para negar el empate.

En otra llegada visitante, Domingos Duarte tuvo que emplearse a fondo para sacar el cuero encima de la línea cuando Guedes ya había superado a Aarón con una vaselina de categoría. En el tramo final de primer acto, pausa de hidratación y un disparo envenenado de Monchu que a punto estuvo de ver portería. El Granada no estaba cómodo con balón y Robert quiso remediarlo.

Puertas y Milla ingresaron en el verde por Abram y Monchu. Vuelta a la línea de 4 y un superdotado técnicamente como Milla para recuperar sensaciones en ataque. Y poco tardó en crear peligro el Granada. Montoro puso un córner preciso al segundo palo donde Germán, totalmente solo, envió su remate por encima del larguero desde dentro del área pequeña.

La réplica valencianista, por partido doble, de Maxi. El charrúa no estuvo fino en la definición, y primero su remate salió desviado, y poco después Aarón atrapó demasiado cómodo un intento desde una posición bastante favorable para el valencianista. El balón parado volvió a ser aliado del Granada. Gonalons se anticipó bien al primer palo a su marcador, pero apareció la mano milagrosa de Mamardashvili sobre la línea para evitar que los de Robert pusieran tierra de por medio.

Molina y Machís entraron por la dupla cafetera para darle aire fresco al ataque nazarí. Pero cuando más cómodo estaba el conjunto de Robert Moreno, llegó la jugada maldita. Molina, que se encontraba defendiendo el saque de esquina anterior, prefirió no rifar el balón y cedérselo a Puertas. El almeriense, que no se esperaba esa entrega de su compañero, no estuvo fino en el control, y la alta presión ché, propició el robo de cuero por parte de Gayà. Puertas, consciente de su error, fue tras el lateral, y cayó nuevamente en la trampa. El internacional dejó el pie atrás y un leve toque del nazarí, le sirvió a Del Cerro Grande para señalar los once metros. Desde allí, Soler siguió infalible.

Los Cármenes volvió a estallar poco después, pero la alegría apenas duró treinta segundos. Montoro adelantó al Granada en el primer minuto de añadido, pero el tanto fue anulado por el VAR por posición antirreglamentaria del rojiblanco. Empate con sabor agridulce para un Granada que mejoró en la segunda mitad, pero que vio como se le fueron dos puntos de oro por un error en cadena de Molina y Puertas.

Ficha técnica

Granada CF (1): Aarón, Foulquier, Duarte, Germán, Abram (Puertas, 46’), Neva, Monchu (Milla, 46’), Montoro, Gonalons, Bacca (Molina, 67), Suárez (Machís, 72’).

Valencia CF (1): Mamardashvili, Correia, Gabriel, Alderete, Gaya, Racic, Wass, Soler (Jason, 92’), Cheryshev (Diakhaby, 95’), Maxi, Guedes (Vallejo, 79’).

Árbitro: Del Cerro Grande. Amonestó a los locales Monchu, Duarte, Germán, Montoro y Gonalons, y a los visitantes Alderete y Correia.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada número 2 de Liga Santander. Encuentro disputado en Los Cármenes.