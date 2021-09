Adiós a Kang In Lee y Rubén Sobrino

A poco del final del mercado estival, el Valencia ha empezado a mover con más velocidad sus movimientos. Después de las salidas de jugadores como Gameiro o Jorge Sáenz, ha llegado el turno de Kang In y Rubén Sobrino.

Kang In con el VCF | Foto:Valencia CF

Kang In Lee: fin a una historia de 10 años

Hablamos primero del centrocampista, quien llegó hace 10 años de las categorías inferiores del Incheon, equipo de su ciudad natal. El coreano fue considerado una de las grandes promesas del club durante todos los años que estuvo en la Academia VCF, pero la realidad es que en el primer equipo no ha conseguido crear un gran impacto. Debutó con Marcelino en 2018, quien quería cederle para que el jugador tuviera mayor rodaje competitivo. No fue así y no jugó mucho, pero aportó buen fútbol en varias ocasiones, como en la famosa eliminatoria contra el Getafe en la Copa del Rey 2019, momento en el que ya pertenecía al primer equipo.

Pese a ser premiado con el Balón de Oro del Mundial sub20 de 2019, con Albert Celades la situación siguió igual, jugando en una mayor cantidad de partidos pero sin sumar muchos más minutos.

El problema llegó con Javi Gracia. En una temporada en la que Kang In debía ser importante debido a la salida de un gran número de jugadores, el técnico navarro quiso "vengarse" de Peter Lim (por no cumplir sus promesas) infrautilizando al centrocampista, quien era considerado un activo importante por el máximo accionista. No le dio todas las oportunidades que merecía, jugando menos de 1.500 minutos, una cifra baja para lo que se esperaba. El canterano quiso salir en enero de 2021, pero el club no le dejó, lo que hizo que se quedase a disgusto con Javi Gracia y decidiese no renovar, dejando que su contrato expirase en 2022. Durante este verano el club sí que ha buscado la salida del joven de 20 años, sin encontrar una oferta que satisficiese a ambas partes.

Al final, con la necesidad de sacar a un extracomunitario del equipo para poder inscribir a Marcos André, Kang In ha rescindido su contrato. Recientemente ha sido anunciado como nuevo jugador del RCD Mallorca.

Rubén Sobrino | Foto: Valencia CF

Rubén Sobrino, sin pena ni gloria

Enero de 2019. Tras el fracaso de la cesión de Michy Batshuayi, el club blanquinegro buscaba un cuarto delantero que completase la plantilla, ya que el equipo seguía vivo en todas las competiciones. Ahí es cuando llegó Rubén Sobrino, un jugador desconocido para la afición che. Empezó bien, marcando en su debut con el Valencia en Celtic Park, en un encuentro de Europa League. Pese a ello, el nacido en Daimiel fue perdiendo fuelle, contando con pocos minutos al final de temporada.

Para la temporada 19/20 la situación del delantero siguió igual contando con muy pocos minutos bajo las órdenes de Marcelino, Celades y Voro. Aún así, consiguió un gol clave contra el Sevilla en Mestalla, evitando la derrota del conjunto valenciano.

En la siguiente temporada, contando con también pocos minutos, salió cedido en enero del 2021 al Cádiz CF para poder jugar y tener una gran cantidad de minutos en LaLiga Santander.

Este verano, pese a ser del agrado de Jose Bordalás, el atacante abandona de nuevo el Valencia para recalar en el Cádiz, pero esta vez de forma permanente. Sale también a coste 0, pero deja un alto porcentaje de un futuro traspaso.

Foto: Valencia CF

El futuro, para el club y los jugadores

Respecto a Kang In, todo apunta a que será un jugador importante en el club mallorquín, al igual que Sobrino en el club andaluz. Ambos podrán contar con los minutos que no han tenido en el Valencia.

Para el Valencia, casi nada cambia. El no contar con el coreano desde hace meses y la poca aportación que ha tenido el punta manchego (3 goles y 2 asistencias) hace que la plantilla pierda dos jugadores, pero no se debilite de gran manera, pese a perder un jugador con una buena proyección como Kang In Lee.

¿Saldrán más jugadores del Valencia? Queda muy poco para el cierre del mercado, pero conociendo como suelen ser las últimas horas, nunca se sabe que puede suceder.