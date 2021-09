Luuk De Jong: "Koeman tiene un punta diferente conmigo"

El último día de mercado en can Barça no dejó indiferente a nadie, finalmente Antoine Griezmann recaló en el Atlético de Madrid, mientras que el FC Barcelona se hizo con los servicios de Luuk De Jong, jugador hasta ahora del Sevilla.

Luuk De Jong reconoce estar viviendo un sueño con su reciente fichaje por el FC Barcelona, el delantero culé sabe que es una oportunidad única: "Es una gran oportunidad de jugar en este club. El más grande del mundo. Es increíble fichar por el Barça. Espero hacerlo muy bien para el equipo y para los fans". El atacante de 31 años recala en el Barça tras iniciar su carrera deportiva en el twente y pasar por varios equipos como: Borussia Mgladbach, Newcastle, PSV y Sevilla. Hay que destacar que durante su estancia en el equipo alemán de Gladbach coincidió con el guardameta del FC Barcelona Ter Stegen. "Con Ter Stegen he jugado con él en el Monchengladbach. He jugado con ellos y tengo buena relación, por lo que me es más fácil venir aquí".

El ariete de Países Bajos llega en calidad de cedido y ha sido una petición expresa del técnico culé Ronald Koeman. El propio De Jong tiene claro que el míster apostará por él: "Siempre he tenido una buena relación con Koeman, desde la selección nacional. Hablábamos mucho sobre táctica y otras cosas de fútbol", y ha seguido: "Koeman es para mí un gran entrenador, tiene mucha confianza en mí y conmigo sabe que tienen un punta diferente".

El delantero ha compartido ataque en repetidas ocasiones con Memphis Depay, tanto en la selección nacional de Países Bajos, como en el PSV. En el conjunto blanquirojo onde cuajaron una temporada 2014/2015 espectacular, el 9 azulgrana logró anotar un total de 28 goles, mientras que el ex del Sevilla logró 26 dianas. "Tengo una buena relación con Memphis, del PSV y la selección. También con Frankie. Siempre hemos tenido una buena conexión con Memphis y espero que lo sea también en el Barça".