Marcelino: " Queremos que el equipo se convierta en ganador"

Tras el parón por selecciones, el Athletic regresa al campeonato nacional. Se enfrentará al Mallorca en San Mamés, el sábado a las 21:00.

El conjunto bilbaíno tratará de llevarse los tres puntos y mantener la buena dinámica con la que ha comenzado LaLiga. El Mallorca, un recién ascendido, tratará de prolongar su buen inicio y acumular cuatro partidos sin perder.

Estas han sido las palabras de Marcelino ante los medios de comunicación:

Desde el primer momento, Marcelino dejó claro que Unai Simón sería el portero titular y Agirrezabala sería el portero del filial. Tras conocer la lista de convocados (Julen se quedaba fuera), el técnico rojiblanco ha dicho que era una decisión hablada: “Habíamos hablado y nos hemos puesto de acuerdo entre todos los técnicos y jugadores cuál sería la decisión a tomar y una vez que ha regresado (Julen Agirrezabala) de la selección, la decisión fue que entrenara con el filial para ayudar a sus compañeros”.

Yeray fue uno de los mejores jugadores de la campaña pasada y en la pretemporada tuvo una lesión que le apartó del grupo, y aún no se sabe cuando regresará, como ha contado el asturiano: “Nosotros seguimos un proceso con todos los lesionados por igual, primero hay un tratamiento, después hay una incorporación progresiva al trabajo sobre el campo y luego al grupo. Aún no está con nosotros y veremos cuál es la evolución en los diferentes procesos y, por lo tanto, no sabría decirte para cuándo estará disponible”.

Unai Vencedor e Iñigo Martínez disputaron los noventa minutos de sus últimos partidos con la selección y no se sabe si estarán listos para el encuentro de mañana: “Hemos intentado condicionar las cargas físicas en función de los minutos jugados con el objetivo de que lleguen al encuentro. Creo que nunca sabremos si es mejor que jueguen o no con la selección".

El Athletic ha sido uno de los mejores equipos a nivel defensivo en estas primeras tres jornadas, recibiendo solo cinco tiros y siendo el sexto equipo al que menos le tiran, y Marcelino ha respondido los motivos de ello: “El mérito es de los propios futbolistas, absolutamente todos los jugadores que están sobre el campo saben que cuando no tenemos el balón tenemos que recuperarlo cuanto antes y lo más lejos de nuestra portería, para lo que también depende del estilo del rival y a partir de aquí ser solventes en las ocasiones que lleguen a nuestra portería. La temporada pasada también nos llegaban poco, pero teníamos una serie de errores que nos perjudicaban”.

El conjunto vasco está en una buena dinámica y quizás el parón ha podido ser algo que ha afectado al rendimiento del equipo: “Yo siempre digo que cuando iniciamos la competición sabemos cuál es el calendario y cuando debemos descansar. Por una parte, nos vino bien porque jugadores como Alex o De Marcos no hubiesen podido participar, aunque finalmente no llega Sancet, a pesar de ello, nos permite seguir trabajando".

Además, el entrenador de Villaviciosa ha analizado al Mallorca y ha dado las claves para llevarse los tres puntos: “Los equipos que ascienden suelen tener un buen inicio por varios motivos, porque están acostumbrados a ganar, esta temporada no ha perdido aún. Además, está muy bien dirigido. Es un equipo con muy buen contraataque, mucha variedad en la estrategia ofensiva y con un gran dinamismo y ritmo. Para ganar deberemos igualar el rendimiento de los partidos anteriores”.

El técnico ha sido preguntado acerca de poder obtener dos victorias consecutivas, algo que no se logró la temporada anterior: "Queremos que el equipo se convierta en ganador. Para que pueda serlo tenemos que ganar de forma consecutiva" concluyó.