Debut soñado para Camavinga

Corría el minuto 65 cuando Ancelotti decidió que era el turno de que debutara Camavinga, dando entrada a la joven estrella, quien con su sustitución por Hazard se convirtió en el trigésimo tercer jugador más joven que debuta con la camiseta blanca, con apenas 18 años, 10 meses y 2 días.

Gol a los seis minutos

No es esta la gran historia para él, sino el gol que seis minutos más tarde consiguió anotar, un 4-2 que consiguió enloquecer a la afición del Real Madrid, que tras más de un año volvía al Bernabéu, que tras muchas, y muy diversas reformas, permitía que el balón volviese a rodar por él. Se convertía así Camavinga en el nuevo ídolo de masas, después de ilusionar con su fichaje a la hinchada blanca y de ver como debutaba marcando el joven jugador de 18 años.

El gol no fue nada del otro mundo, o por lo menos a lo que su aportación se refiere, pues fue Luka Modrić quien fabricó una jugada aparentemente sin peligro, agarrando la pelota casi en el medio del campo para plantarse en el centro del área frente a Dituro, quien consiguió parar la pelota con el pie pero no pudo hacer nada frente al rechace que caía a los pies de Camavinga, anotando este a portería vacía.

Ancelotti también habla

Carlo Ancelotti, quien se está mostrando atrevido y valiente en esta segunda etapa sentado en el banquillo del Real Madrid, también ha transmitido su particular mensaje, y no precisamente en rueda de prensa. Se pueden sacar muchas conclusiones tras el partido, pero si algo ha dejado claro es aquello que dijo de que el campo sería el juez para determinar qué jugadores tendrían minutos y quienes no.

Siguió apostando por Vinicius, que vive desde la primera jornada en un estado de éxtasis al que no parece fácil encontrarle un final. Hizo jugar a los internacionales sudamericanos, a pesar del poco tiempo de recuperación tras sus partidos, del viaje y del Inter en la cabeza, dejó claro que son parte indispensable de su plan y su estrategia, pues tanto Casemiro como Valverde y Militão disputaron los 90 minutos.

En cuanto a Camavinga se refiere, Ancelotti contó con él como primer recambio del partido. El internacional francés, que ha disputado los encuentros correspondientes con la selección sub21 en este parón, entró al campo antes que Asensio que no jugó hasta el minuto 78, o Isco, que no llegó a saltar al campo, a pesar de que ninguno ha ido convocado con la selección española y estaban frescos para el partido. Envía así un mensaje directo para los dos centrocampistas, y es que será el propio rendimiento y la meritocracia los que que decidan los minutos que debe tener cada jugador, en una carrera en la que Camavinga parece haber empezado ya a coger ventaja.