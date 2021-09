Leonardo sigue tensando la cuerda con el Real Madrid

El nombre de Mbappé sigue siendo noticia a pesar de que ya se haya finalizado el mercado. A pesar de que el Real Madrid realizará ofertas al club parisino en la recta final del mercado, el jugador francés continuará en el PSG. En el club blanco dan por hecho que el joven jugador vendrá a la capital de España cuando acabe contrato.

EL PSG sigue negando la realidad

Aunque, el director deportivo del PSG, Leonardo, sigue pensando que eso no va a ocurrir. En el medio de comunicación Canal + Francia habló sobre la perla francesa: "No veo que se vaya a ir a final de temporada. No creo que nadie vea el futuro sin él. No hemos pensado todavía en la posibilidad de que se vaya. No podemos imaginarlo. Representa muchas cosas, le gusta a todo el mundo. Es un jugador fabuloso. Piensas en Mbappé, Messi y Neymar... Eso no es algo que sea para un año. Es una experiencia que queremos vivir, vamos a intentarlo todo".

Leonardo enfadado con el Real Madrid

También, Leonardo comentó lo sucedido con la oferta del Real Madrid, además de criticar el comportamiento del club: "Que se quedara era la única noticia que podía suceder. Nunca pensamos en hacer nada de esto sin él. Ya conoces la historia. Honestamente, no estábamos contentos con el comportamiento del Real Madrid. Llegar la última semana del mercado de fichajes e iniciar una negociación por uno de los mejores jugadores del mundo... No nos gustó. Pero, sinceramente, nunca pensamos aceptar. La oferta no fue suficiente desde nuestro punto de vista. Era menos de lo que pagamos. No creo que podamos organizar una ventana de fichajes, una temporada, durante dos, tres o cuatro meses y la última semana cambiar nuestros planes así".

Estreno en la Champions

En el ámbito deportivo, hoy juegan ambos equipos. El PSG se estrenará en la Champions enfrentándose al Brujas, en un partido donde podrán ser titular el tridente, Messi, Neymar y Mbappé. Mientras que el Real Madrid visitará Italia para enfrentarse al Inter de Milán.