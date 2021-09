Previa Melilla - Recreativo Granada: a por la primera victoria de la temporada

El Recreativo Granada, de Rubén Torrecilla buscará la primera victoria de la temporada este sábado contra el Melilla, ya que en los dos primeros encuentros no ha podido pasar del empate, eso sí, ante equipos históricos de la competición y disputando cada minuto de juego. La pasada jornada no pudo sumar nada más que un punto en un encuentro sin goles disputado en la Ciudad Deportiva ante el Real Murcia, en el que gozó de buenas ocasiones, pero no pudo materializarlas en goles en un duelo bastante igualado que resultó con el reparto de puntos.

Para esta tercera jornada, el filial nazarí viajará hasta Melilla para disputar un importante choque en el que buscará la primera victoria de la temporada en una salida complicada, ante un buen rival que, además, cuenta con varios jugadores que conocen la entidad de temporadas anteriores. La Unión Deportiva Melilla suma cuatro puntos tras una victoria en la primera jornada por la mínima y un empate en su última salida. Aún no ha encajado ningún gol y el meta Pol Ballesté buscará seguir con la racha ante el filial nazarí. El equipo melillense es séptimo en la tabla clasificatoria.

El entrenador del Melilla prevé "igualdad"

Manolo Herrera, el entrenador del Melilla, analizó en la previa del partido cómo llegan ambos equipos y resaltó la igualdad que va a haber en el encuentro aunque destacó que deben hacer "un buen partido y ganar en casa" para hacer del Álvarez Claro su fortín para mantenerse en los puestos más altos a final de temporada. Para este encuentro podrá contar con todos sus efectivos, que se han recuperado. Una buena oportunidad ante un equipo que les va a resultar un hueso duro.

Del filial nazarí, Manolo Herrera destacó su juventud y que aún no ha perdido en lo que va de Liga. Señaló, además, lo peligroso que es verticalmente, además de rápido y que es un equipo que quiere el balón. Sin duda, el filial les va a poner las cosas muy difíciles y el Melilla va a tener que trabajar mucho para llevarse los tres puntos.

Torrecilla espera un partido "de exigencia máxima"

Para esta jornada, Rubén Torrecilla, el entrenador del Recreativo Granada, aún no podrá contar con Pepe, aunque el defensa granadino ya ha entrenado esta semana con el grupo, pero aún no va a entrar en la convocatoria. Se espera su estreno esta temporada para la próxima jornada. A excepción del defensa, tiene disponibles a todos sus efectivos ya que tampoco habrá jugadores con el primer equipo.

El míster también destacó en la previa del partido los dos buenos encuentros que ha realizado su equipo: "En estos dos partidos el equipo se ha comportado con mucha personalidad". Uno de los objetivos del club este año se ha llevado a cabo, reducir la media de edad de la plantilla del equipo filial, así va a contar con numerosos jugadores sub-23 que no tendrían problema en alternar con el primer equipo en el caso de que Robert Moreno lo considerase necesario.

Sobre el rival, Torrecilla lo tiene bastante claro y lo halaga: "Melilla es un buen equipo con una plantilla bien trabajada". También habló de la dificultad que se van a encontrar: "Será un partido de exigencia máxima y tendremos que estar a la altura para traernos los tres puntos".

Sin duda, será un gran duelo que tendrá lugar este sábado 18 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en el que los rojiblancos buscan volverse con los tres puntos y empezar a alejarse de los puestos más bajos de la clasificación para evitar complicaciones futuras.

Posibles alineaciones

Unión Deportiva Melilla: Pol Ballesté, Pepe, Mahugo, Chica, Jordan, Cissé, Borjita, Kike López, Fran, José Antonio y del Campo.

Recreativo Granada: C. Sarr, Adrián Cova, Virgil, Barcia, Eu, Echu, Sepúvela, Martín, Plomer, Gutiérrez y Butzke.