Robert Moreno, sin victorias en el peor inicio de Liga del Granada CF

Robert Moreno no ha comenzado nada bien en el Granada CF. Su filosofía e idea futbolística no ha terminado de calar en una plantilla que, pese a los intentos, no acaba de adaptarse. Los jugadores tienen calidad a raudales. Ya lo demostraron la mayoría de futbolistas en las temporadas anteriores, pero el estilo de juego y de tareas a cumplir no son las mismas que ahora solicita el técnico catalán. La nostalgia que invade con el recuerdo del legado de Diego Martínez no hace bien a un plantel que parece que va sin rumbo. Tan solo han conseguido dos puntos de 12 posibles, lo que siembra ya el nerviosismo. Este es el peor arranque liguero del club nazarí en Primera División, ya que, además de los puntos citados, tiene una diferencia de goles de -5 y supera el registro que logró Paco Jémez en la campaña del descenso, ya que entonces tenía la misma diferencia de goles, pero anotó más, según el dato de @GCFstats.

Además, el nuevo líder del conjunto granadino se ha convertido en el cuarto entrenador que no gana ninguno de sus primeros cuatro encuentros con el Granada CF en LaLiga en el siglo XXI, tras Juan Antonio Anquela, Paco Jémez y Tony Adams, tal y como apunta Opta.

El técnico de la entidad rojiblanca, por si fuera poco, tiene por delante un calendario bastante complejo, ya que el Granada CF se tiene que enfrentar a FC Barcelona, Real Sociedad, Celta de Vigo, Sevilla FC y Atlético de Madrid en las próximas cinco jornadas ligueras.

La mayoría de la afición del equipo granadino ya ha empezado a mostrar su malestar. Mientras tanto, el entrenador indicó que la mejoría después de la derrota contra el Rayo Vallecano fue "insuficiente" después caer derrotado también contra el Real Betis y aseguró que los cambios en los registros "acabarán llegando". El Granada CF tiene la necesidad de sumar ya su primera victoria que le dé confianza y evite tener que tomar decisiones drásticas para revertir la situación.