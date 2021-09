Análisis post partido: Frenesí de Benzema y Vinícius

El Real Madrid visitaba el Estadio de Mestalla para enfrentarse al Valencia, equipo con el que compartía liderato de LaLiga Santander. El buen inicio de temporada de los valencianistas hacía presagiar que iba a ser uno de los partidos más difíciles de la temporada. Y así fue. El Valencia fue superior al Real Madrid durante 80 minutos, hasta que ambos equipos realizaron cambios que resultaron decisivos. A pesar de la victoria, el conjunto blanco deja muchas dudas y aspectos a trabajar.

Salida de balón con 3 centrales

El Real Madrid de las últimas temporadas construía su juego mayoritariamente por la banda izquierda. Con la marcha de Sergio Ramos y la lesión de Toni Kroos, esta salida de balón tan productiva se ha perdido. Es un hecho que al actual Real Madrid le cuesta muchísimo salir limpiamente desde atrás.

Ya en la segunda parte del partido frente al Inter de Milán vimos una salida de balón formada por 3 centrales, con Nacho centrando su posición para dejar el carril izquierdo a Vinícius. Esta decisión colocaba a la defensa en superioridad frente a la doble punta valencianista. No obstante, la circulación no era lo suficientemente rápida y no conseguían girar el juego con fluidez. Este hecho ayudaba al Valencia a ejercer una presión muy incómoda, en la que acosaban a los jugadores madridistas cuando se encontraban de espaldas.

Vinícius y la defensa de 3 centrales

Con la salida de 3 centrales, Vinícius podía recibir abierto en banda para encarar al rival. Lo que parecía ser una buena solución, ya que lo fue en el partido frente al Inter, no funcionó. El conjunto ché contaba con dos jugadores en banda frente a uno madridista. Yunus Musah, que ocupaba el extremo diestro ché, no tenía referencia a la que defender y podía acudir a las ayudas para frenar a Vini. En este momento, se presentaban dos escenarios para los blancos. Con Nacho sobre el césped, la solución podía venir a través de conducciones con las que atraer a Musah y dejar a Vini en 1 contra 1 frente a Foulquier. Esta solución no se dio con regularidad y Vinícius tuvo problemas durante todo el partido para encarar.

La alternativa estaba en la ruptura de los 3 centrales para dar entrada a Miguel Gutiérrez. Con la presencia de un lateral más ofensivo, Musah tendría una referencia y tendría dificultades a la hora de ayudar a Foulquier.

Lucas Vázquez

Actualmente, Lucas es una de las mayores debilidades en la defensa blanca. Cuando el Valencia le atacaba siempre generaba peligro, y por su banda se produjo el 1-0. Tras un centro desde la banda derecha valencianista, Lucas trató de anticipar a Maxi Gómez y dejó solo a Hugo Duro tras no despejar e impactarle el balón en la cabeza. En esta jugada se evidenciaron los problemas en defensa de Lucas defendiendo el lado débil, saliendo de posición sin ser contundente y dejando a su marca libre.

La temporada pasada vimos una buena versión de Lucas como lateral, en un contexto de mucho control y solidez gracias a los planteamientos de Zidane. En la actual temporada, el equipo no es tan controlador y descuida mucho más la defensa. En este contexto, Lucas es una debilidad competitiva para el Real Madrid.

El planteamiento del entrenador italiano no estaba funcionando y el Valencia estaba siendo muy superior. En el minuto 67, Carlo se lanzó al ataque dejando las bandas para Vini y Rodrygo, y el centro del campo para Camavinga y Valverde. Camavinga estuvo muy sólido y contundente, dando frescura y agresividad a un centro del campo que se notaba muy fatigado. Por su parte, Rodrygo comenzó a participar más de lo que lo había hecho Valverde en esa posición de extremo diestro.

A pesar de la pequeña mejora, el Real Madrid seguía perdiendo. En el minuto 78, Carlo gastó las balas que le quedaban dando entrada a Jovic e Isco. Bordalás también gastó los cambios que le quedaban, aportando frescura pero desordenando a un equipo que había realizado un gran encuentro hasta el momento. A partir de aquí, el Real Madrid empotró al Valencia en su campo y comenzó a generar ocasiones. Es en este momento aparecieron los dos jugadores más decisivos: Benzema y Vinícius. Primero fue Vinícius quien anotó el empate a 1 tras pase de Benzema, y posteriormente Benzema haría el 1-2 tras un estupendo centro de Vini.

El Real Madrid dinamitó el encuentro en los últimos 10 minutos y se llevó los 3 puntos en un partido decisivo.