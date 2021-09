Ancelotti: “La semana que viene volverán Mendy, Marcelo y Kroos"

El Real Madrid se topa con el Mallorca en el objetivo de seguir sumando de tres en tres, con el liderato conseguido y con sus dos delanteros titulares en racha. El entrenador del banquillo blanco, Carlo Ancelotti,, ha tratado todos los temas de actualidad, sin dejarse nada en el tintero.

Último encuentro

Se ha mostrado orgulloso el italiano de la actitud del equipo ante el Valencia en la jornada 5, peleando siempre hasta el final. Ha hablado también sobre el estilo de juego y en qué puede mejorar lo visto en el terreno de juego. Para decidir si es más importante el coraje o el juego, ha especificado que la intensidad en Europa es vital para conseguir triunfos, mientras que en una Liga más regular, es necesaria la calidad.

En cuanto a las mejoras del equipo, ha explicado que deben presionar más alto y no defender siempre en el bloque bajo: “Hay que buscar la oportunidad cuando ellos dan un pase atrás".

También ha surgido el dilema entre ganar o jugar bonito, a lo que el entrenador ha contestado que lo primero es ganar, pero que una parte esencial es jugar bien y defender, pues quien no defiende no hace nada sobre el terreno del campo.

Real Madrid

Ha sido preguntado por la relación con el club que entrena y ha dicho que está en una luna de miel. Pese a los roces que pudieran surgir tras su anterior destitución, ha afirmado que nunca va a faltar el respeto, y que el hecho de que haya vuelto es una prueba más que evidente.

Le han hecho una pregunta más complicada, y es sobre el estilo del equipo blanco. Ancelotti ha explicado lo siguiente: “Un entrenador tiene que tener en cuenta la tradición del club y ver las características de los jugadores, el estilo debe ir en consonancia con estas dos cosas".

No se ha librado tampoco de las comparaciones entre el Ancelotti de 2014 y el actual. Ha sabido responder el técnico y ha reconocido cuál es su trabajo, conocer a los jugadores y meterlos en una buena posición en el campo, ya que no tiene a los mismos jugadores.

Camavinga

El francés uno de los nombres propios, tanto en cada rueda de prensa como en el campo. Su estado de forma es muy bueno, y podría incluso debutar esta jornada como titular. Ancelotti ha hablado sobre él y su posición en el campo: "Lo he hablado con él, siempre ha jugado como pivote. Pero tiene calidad arriba".

Se ha deshecho en elogios hacia el joven jugador, del que ha dicho que lo tiene todo para el Real Madrid y encima está libre de presión. Le gusta su carácter, siempre sonriente y bromista y la frescura que le otorga la juventud.

Vinícius

De quien no se va a escapar Ancelotti de contestar en mucho tiempo es sobre uno de sus mejores jugadores en lo que llevamos de temporada: Vinícius. El atacante brasileño, que está de récord, ha empezado la temporada como un tiro. Ha aclarado que a menos que haya un problema de cansancio grande va a jugar, ya que está de dulce y solo tiene 20 años, por lo que no hay ninguna dificultad para que encadene dos partidos.

Ha salido también el tema de si le beneficia la no llegada de Mbappé, a lo que Ancelotti ha afirmado que sí, que se le ve con más madurez y confianza, además de ir trabajando su calidad.

Lesiones

No está extrañado el técnico merengue ante las lesiones, ya que le parece algo común cuando el ritmo es exigente y los partidos son demasiados. Lo ve como una pena, pero está contento con su plantilla, informando una muy buena noticia para el madridismo, pues se incorporarán tres nombres importantes muy pronto: “La semana que viene volverán Mendy, Marcelo y Kroos".

Pérdidas de tiempo

Tampoco se le ha visto muy molesto con un tema bastante candente en el mundo del fútbol: las pérdidas de tiempo. Ha notado que no se están pitando todos los contactos, y eso le parece bastante bien. No ha querido achacar el problema de las pérdidas de tiempo a la Liga Santander, sino que lo considera algo general.

Asensio y cambios en el once

Ha saltado hoy la noticia de que Asensio no está contento con sus minutos de juego, lo cual parece gustar al entrenador: ”Me parecería anormal que un jugador que no juegue esté contento. Si Asensio, Isco, Jovic... no están contentos, bien. No tienen que estarlo. Se entrena bien, me gusta”.

Ha confesado estar pensando en algunos cambios y rotaciones que todavía no tiene claras, pero todo parece indicar que algunos jugadores menos habituales en este inicio de curso pueden partir como titulares. Es el caso de Camavinga, Asensio o Isco, que acumulan más papeletas para partir de inicio.

Koeman y el Barça

Por último ha analizado Ancelotti la situación del eterno rival, el Barcelona, y de su compañero de profesión Koeman: "Por mi experiencia, cada año hay equipos en problemas, puede pasar antes o después. Nosotros vamos bien, pero vamos a tener problemas. El entrenador sólo tiene que resolver para trabajar problemas, nada más".