Entrevista. Carlos Sánchez: ''Jugar contra el Sevilla es un premio''

Carlos Sánchez (01/01/2001) es el lateral derecho del Andratx y su jugador de moda. VAVEL.com ha tenido la oportunidad de charlar un rato con él para conversar sobre distintos asuntos, como conocer sus expectativas para esta temporada, las sensaciones previas al partido frente al Sevilla FC en Copa del Rey o cómo afrontará su equipo un choque de este calibre. Al final de la entrevista, podréis disfrutar del vídeo completo a través del enlace.

VAVEL: ¿Cuáles son vuestras sensaciones ante el enfrentamiento contra el Sevilla?

Carlos Sánchez: El primer partido contra el Oviedo ya fue un poco locura, había mucha ilusión y muchas ganas, porque le ganamos a un histórico como es el Oviedo. Cuando conseguimos ganarles fue impresionante, pero de todos estos momentos, donde sentimos más emoción, fue el otro día en el sorteo cuando nos tocó el Sevilla sabiendo qué equipos nos podían tocar.



V: ¿Cuál es vuestro objetivo esta temporada?

CS: El Andratx es un equipo de pueblo, muy humilde. Hace un par de años estaba en preferente. El año pasado ascender era algo que no se esperaba mucho, aunque es verdad que tenía buen equipo. Se dieron bien las cosas y pudimos ascender. Por la humildad del club, el objetivo es conseguir la salvación lo antes posible y hacer todo para lograrlo.



V: Tras la victoria contra el Oviedo, ¿qué os dijo el entrenador?

CS: Que lo disfrutáramos. Hubo un momento en el que me quedé solo con él y estuvimos un rato hablando. Yo le miraba y le decía: "¿Qué hemos hecho?" . Él me dijo: "Disfruta, que esto solo pasa una vez en la vida".



V: ¿Cómo enfrenta el vestuario un duelo de este calibre?

CS: Con mucha ilusión. Al final, para la mayoría puede ser el partido de su vida. Jugar contra un Sevilla, que lo ves todos los fines de semana por la televisión, un equipo de Primera División, un histórico... estamos con mucha ilusión. No hemos hablado mucho estos días porque nosotros seguimos luchando por la salvación, y sumar los tres puntos hace mucho más fácil conseguir el objetivo.



V: Y en el caso de que ganéis al Sevilla, ¿tenéis alguna preferencia en el bombo?

CS: Al final esta competición, para clubes como el Andratx, es para disfrutar, es un regalo. Cuanto más grande sea el equipo, pues mejor. Si nos puede tocar el Madrid o el Barça pues sería un premio, un regalo mucho más grande. Jugar contra el Oviedo fue un regalo y contra el Sevilla es igual. Es muy difícil que la vayamos a ganar y no tenemos nada que perder. Entonces, partidos contra estos históricos de LaLiga son un premio y se disfrutan.



V: ¿Qué te dijo tu familia cuando eliminasteis al Oviedo?

CS: Mi hermano vino conmigo al sorteo a verlo con el equipo, así que imagínate, muy contentos. Mi madre me llamó muy nerviosa: "Madre mía, Carlos, cariño. Que jugáis contra el Sevilla". Mi padre y mi familia igual, muy contentos. Al final lo disfrutamos los jugadores y la familia también. Desde fuera tiene que ser muy bonito de vivir.



V: Te formaste en el Mallorca, ¿te gustaría volver?

CS: A los diez años me llamó el Mallorca y empecé a jugar en un campo más grande. Prácticamente mi formación deportiva la recibí en el Mallorca, donde aprendí a jugar al fútbol. Son muchos años y yo les estoy muy agradecido por el tiempo que estuve ahí, pero ahora estoy en el Andratx y estoy muy contento. Estamos viviendo unos momentos muy bonitos.



V: ¿Cuál es tu objetivo a nivel personal esta temporada?

CS: Seguir creciendo. Es una categoría en la que si te adaptas puedes crecer mucho porque todos los partidos son compartidos, está muy igualado. En la clasificación se puede ver que si ganas dos partidos te pones arriba, y si los pierdes, estás al borde del descenso. Es una categoría donde aprendes mucho, sobre todo a competir, que al final es lo importante



V: ¿Cuál fue tu ídolo?

CS: No te lo vas a creer, pero Jesús Navas fue siempre mi ídolo. Ahora está lesionado. Le iba a pedir la camiseta porque me hubiese hecho muy ilusión. Siempre fue mi ídolo y competir contra el equipo en el que está jugando ya es un plus más de ilusión si puede haber.



V: ¿Cómo os ayuda la afición en estos partidos? ¿Qué mensaje le mandarías?

CS: Pues es un apoyo. El pueblo nos apoya mucho y les estamos muy agradecidos. En estos partidos tan importantes se nota más el ambiente, viene mucha más gente y al final es una manera de ver cómo la afición lo vive contigo. Vivir la ilusión desde fuera también es muy bonito, sobre todo para la gente que lo lleva viendo mucho más años. Para ellos es increíble.

Me gustaría agradecerles el apoyo que nos dan. Lo mismo que nos dice el míster se los digo a ellos. Que disfruten, que es una cosa que no sabemos si se va a repetir y que se lo pasen bien el miércoles.