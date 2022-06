Alexia Putellas: "Queremos volver hacer historia"

El Barça Femení cerrará este domingo 29 de mayo la temporada de manera oficial, y tendrá la oportunidad de hacerlo levantando otro título nacional.

Palabra de capitana

En la previa del partido, Alexia Putellas ha comparecido en rueda de prensa para analizar el duelo. La capitana hacía un analisis más personal de lo que había sido su campaña: "Ha sido una temporada con muchos cambios, han sucedido cosas que sí han sido intensas, muchos momentos a los que no estaba acostumbrada y me he sabido adaptar poniendo por delante los intereses el equipo, he cumplido con mi rol. Mañana aún queda y espero que salga todo bien", explicaba la jugadora.

El Barcelona es uno de los equipos que más partidos ha jugado esta temporada, Alexia hablaba de cómo se encontraba el equipo: "Siempre hay fatiga, llevamos diez meses compitiendo, el 90% de la temporada jugando cada tres días, estamos entrenadas para eso. Llegamos a la altura que llevas diez meses compitiendo y no es lo mismo que competir en noviembre que estás en otro pico de forma", afirmaba la numero once.

De seguido, la centrocampista habló del favoritismo del equipo respecto a su rival y de la motivación de este para alzarse con la Copa: "La responsabilidad de ganar siempre está. Desde que llegué aquí es un objetivo, incluso en los amistosos. Queremos ganar mañana, es lo que tenemos que hacer. Es un título, el último de la temporada. El equipo está muy motivado de poder ganar, volver a hacer historia y llevarse todos los títulos posibles a nivel nacional", dejaba claro Putellas.

Finalmente, la flamante Balón de Oro, aclaraba que ganar la Copa de la Reina no supone una venganza por la derrota ante el Olympique de Lyon: "Queremos ganar, no por lo que pasó en la final de la Champions, sino porque tenemos que competir por ganar por el título. Nos hemos repuesto, ganamos al Real Madrid y estamos con muchas ganas para la final", cerraba así las declaraciones previas al encuentro.